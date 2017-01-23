18:25, 21 Şubat 2017 Salı

Kurtulmuş'tan 'evlilik programlarına' sert eleştiri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. Ama maalesef hainane bir şekilde, açık söylüyorum, aileyi tahrip edecek şekilde bu programlar, evlilik programları, televizyonlarda gösteriliyor. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki o cezalara rağmen, yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar." dedi.

Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Korel Otel'de düzenlenen 2. İlçe Müftüleri Kongresi'nin açılışında konuştu.

Dünyanın, haksızlıklarla, adaletsizliklerle, savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla, sömürüyle, dengesizliklerle bir tarafta olağanüstü yüksek zenginliklerin diğer tarafta olağanüstü derin yoksullukların içerisinde bir türbülanstan geçtiğini belirten Kurtulmuş, bu alt üst oluşların gelecek yıllarda da dünyayı etkileyeceğini ifade etti.

"CAZALARA RAĞMEN AYNI MELANETİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Aile kavramına da işaret eden Kurtulmuş, televizyonlarda aile hayatını ortadan kaldıran programları eleştirerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. Ama maalesef hainane bir şekilde, açık söylüyorum, aileyi tahrip edecek şekilde bu programlar, evlilik programları, televizyonlarda gösteriliyor. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki o cezalara rağmen, yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar. Bu ve benzeri programlar bir taraftan, diğer taraftan insanı dinden, diyanetten, Allah'a bağlı olmaktan, kendi geleneklerinden ayıracak bir sürü mesele var. Bütün bunların karşısında Türkiye'de aile hayatının ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldığı açıktır.

Bunun için Diyanet İşleri Teşkilatı mensuplarının aileyi yeniden güçlendirecek çalışmalar için mutlaka çok ciddi şekilde hareket etmesi gerekiyor. Gerekiyorsa diğer kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yaparak inşallah ailenin ve kadının güçlendirilmesi için her türlü çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz."