Kaymakam Özdemir ile hakim Kolotooğlu FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu'nun sevk edildiği hakimlikçe tutuklandıkları bildirildi.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki o cezalara rağmen, yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar." dedi
Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında, hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itirazın ardından Ankara'da gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı.
Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası" suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliğinin düştüğüne dair Başbakanlık tezkeresinin okunması, TBMM Genel Kurulunda usul tartışmasına neden oldu
Selahattin Demirtaş,"Türk milletini, devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'nın üst düzey iki mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda bulunan dökümanlardan yola çıkan polis ekipleri olası saldırıları engelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında hakim karşısına çıkan “Paşa” lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu, FETÖ’cü olmadığını savunarak, “Çiğili imamı değilim” dedi.
"ByLock" kullandığı tespit edilerek Malatya'da gözaltına alınan Darende Kaymakamı Türk, tutuklandı
Kosova’da 20 Şubat tarihinde başlayan Kosova-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında Türk ve Kosovalı doktorlar 26 Şubat’a kadar çeşitli alanlarda ameliyatlarını gerçekleştirerek hastalara şifa dağıtacak.
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara'da gözaltına alındı
Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde Uyku Laboratuvarı hizmete girdi
İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, "Bundan sonraki süreçlerde iş adamlarına daha uzun süreli ve çok girişli vize veriyor olacağız. Mesela sizin aranızdan biri vize başvurusunda bulunursa size vermeyi düşündüğümüz vize tipi 3 yıllık ve çok girişli bir vize tipi olacak" açıklamasında bulundu
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "İhracatçıya yeşil pasaport kararı Bakanlar Kurulunda dün imzadan çıktı, yakında dağıtılmaya başlanır" açıklaması yaptı