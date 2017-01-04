Altının gramı 6 haftanın en düşüğünü gördü

Altının gram fiyatı, 143 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Altının gram fiyatı güne 144 liradan başlamasının ardından düşüşe geçerek 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 143 lirayı gördü.
FETÖ darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma tamamlandı. Duruşmaya yarın sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıkları önünden yakın seyreden Türk ve Yunan savaş gemilerinin burun buruna geldiği, aralarına Türk sahil güvenlik botunun girdiği anlar kameralara yansıdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Her şeyden önce DEAŞ'a karşı YPG-PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir" dedi
Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şerif, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi beşinci toplantısı dolayısıyla yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Altının gram fiyatı, 143 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 azalışla 143,40 liradan tamamladı
Türkiye, küresel konumlama sistemi ve karayolu izleme verilerine göre 2016 yılında dünyada ortalama şehir trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki o cezalara rağmen, yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar." dedi
Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında, hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itirazın ardından Ankara'da gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı.
Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası" suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliğinin düştüğüne dair Başbakanlık tezkeresinin okunması, TBMM Genel Kurulunda usul tartışmasına neden oldu
Selahattin Demirtaş,"Türk milletini, devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'nın üst düzey iki mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda bulunan dökümanlardan yola çıkan polis ekipleri olası saldırıları engelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında hakim karşısına çıkan “Paşa” lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu, FETÖ’cü olmadığını savunarak, “Çiğili imamı değilim” dedi.