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Altının gramı 6 haftanın en düşüğünü gördü
Altının gramı 6 haftanın en düşüğünü gördü

Altının gram fiyatı, 143 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 azalışla 143,40 liradan tamamladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Altının gram fiyatı, 143 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altının gram fiyatı güne 144 liradan başlamasının ardından düşüşe geçerek 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 143 lirayı gördü. 

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