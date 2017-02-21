19:30, 21 Şubat 2017 Salı

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Türkiye'ye geliyor





Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şerif, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi beşinci toplantısı dolayısıyla yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Navaz Şerif, "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı"na katılmak üzere yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şerif, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle, 22-24 Şubat tarihlerinde, "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı" münasebetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Dost ve kardeş ülke Pakistan'la yakın işbirliği en temel kurumsal yapılanmasını teşkil eden söz konusu toplantı münasebetiyle, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra güncel uluslararası gelişmeleri de kapsayan, geniş yelpazede görüş alışverişinde bulunulacak. Öte yandan, ziyarette, iki ülke arasında mevcut ahdi çerçeveyi daha da güçlendirecek yeni işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

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