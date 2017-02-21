GÃ¼ncelleme: 09:41, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif TÃ¼rkiye'ye geliyor





Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Åžerif, TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi beÅŸinci toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, "TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi BeÅŸinci ToplantÄ±sÄ±"na katÄ±lmak Ã¼zere bugÃ¼nÂ TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Åžerif,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±nÂ davetine icabetle, 22-24 Åžubat tarihlerinde, "TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi BeÅŸinci ToplantÄ±sÄ±" mÃ¼nasebetiyle TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek. Dost ve kardeÅŸ Ã¼lke Pakistan'la yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi en temel kurumsal yapÄ±lanmasÄ±nÄ± teÅŸkil eden sÃ¶z konusu toplantÄ± mÃ¼nasebetiyle, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¼ncel uluslararasÄ± geliÅŸmeleri de kapsayan, geniÅŸ yelpazede gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak. Ã–te yandan, ziyarette, iki Ã¼lke arasÄ±nda mevcut ahdi Ã§erÃ§eveyi daha da gÃ¼Ã§lendirecek yeni iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalanacak.

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