19:56, 21 Şubat 2017 Salı

Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak'ta burun buruna geldi





Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıkları önünden yakın seyreden Türk ve Yunan savaş gemilerinin burun buruna geldiği, aralarına Türk sahil güvenlik botunun girdiği anlar kameralara yansıdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıkları önünden yakın seyreden Türk ve Yunan savaş gemilerinin burun buruna geldiği, aralarına Türk sahil güvenlik botunun girdiği anları kameralar da görüntüledi. Kardak krizinin 21'inci yılı nedeniyle, Türk sahil güvenlik birimleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemilerinin bölgedeki devriye çalışmaları sürüyor. Her iki ülkenin sahil güvenlik botları sabah saatlerinden itibaren bölgede devriye görevlerine devam etti. BÖLGEDE SICAK SAATLER Akşam saatlerinde bölgede bekleyen Türk sahil güvenlik birimlerinin Kardak kayalıkları önlerinden hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunu fark edip müdahale etmesinin ardından, bölgede sıcak dakikalar yaşandı. Türk ve Yunan savaş gemileri, olayın yaşanmasından kısa süre sonra Kardak kayalıklarına yakın bölgede devriye yaptı. Çok yakın seyrettiği gözlenen iki ülkenin savaş gemilerinin arasına Türk sahil güvenlik botunun girdiği görüldü. Bir süre sonra Türk savaş gemisi Bodrum istikametine ilerlerken, Yunan savaş gemisinin de Yunanistan açıklarına döndüğü gözlendi. Türk savaş gemisinin seyri sırasında bir Yunan sahil güvenlik botu da gemiyi yakından takip etti.

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