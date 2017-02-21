20:03, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Rusya'dan TÃ¼rkiye ve NATO ile ilgili aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, TÃ¼rkiye ile askeri teknik iÅŸbirliÄŸi alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun iki Ã¼lke yÃ¶netimi tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini sÃ¶yledi.

Moskova'daki bir Ã¼niversitede dÃ¼zenlenen panelde konuÅŸan Åžoygu,Â TÃ¼rkiye-RusyaÂ iÅŸbirliÄŸinin bÃ¶lgesel istikrarÄ±n desteklenmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ± seÃ§emezsiniz. KomÅŸularÄ±nÄ±zla her durumda yaÅŸamanÄ±z gerekiyor ve en iyisi barÄ±ÅŸ ve uzlaÅŸÄ± iÃ§inde yaÅŸamak" dedi.

Åžoygu, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele koalisyonu kurulmasÄ± konusunda NATO'ya Ã¶ncÃ¼lÃ¼k edebileceÄŸini savundu.

RUSYA NATO Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°Â

ABD ve Rusya'nÄ±n askeri iÅŸbirliÄŸine Rakka'da baÅŸlayabileceÄŸini anlatan Åžoygu, "Bizim gÃ¶revimiz Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± birleÅŸtirmek. Bunun iÃ§in imkanÄ±mÄ±z var. Bizim iÃ§in tek bir dÃ¼ÅŸman var, o da uluslararasÄ± terÃ¶rizm. DÃ¼nyayÄ± korkutmayÄ± bÄ±rakarak, (ABD ile) 5-7 yÄ±l Ã¶nce var olan yapÄ±cÄ± iÅŸbirliÄŸini tekrar kurmalÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Åžoygu, NATO ile kÃ¼resel gÃ¼venlik konularÄ±nda diyaloÄŸa hazÄ±r olduklarÄ±na vurgu yaparak, Rusya ve NATO'nun uluslararasÄ± terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede baÅŸarÄ± saÄŸlayabileceÄŸini kaydetti.

Ancak NATO'nun her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸbirliÄŸini reddederek Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmaya devam ettiÄŸini savunan Åžoygu, "Son dÃ¶nemlerde NATO'nun Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki tatbikatlarÄ± ve istihbarat faaliyetleri arttÄ±. Son 10 yÄ±lda sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda keÅŸif uÃ§uÅŸu sayÄ±sÄ± 3 kat arttÄ±" diye konuÅŸtu.

AyrÄ±ca Åžoygu, Rusya'nÄ±n dÃ¼nya silah ihracatÄ±nda ikinci sÄ±rada olduÄŸunu belirterek, 60'tan fazla Ã¼lkeye yaklaÅŸÄ±k 15 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri bilgisini paylaÅŸtÄ±.