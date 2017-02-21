Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'ye 5 yıl hapis

Adana'da, "edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık yapmak" suçlarından açılan dava kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 4 sanık beşer yıl hapisle cezalandırıldı, 9 sanığın ise beraatine karar verildi.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tamamı tutuksuz sanıklardan Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü ile Mehmet Boran, Mustafa Hakan Aslan, Haluk Boran, Hüseyin Güçüm, Ömer Aydın, Mehmet Şahin, Burak İnceoğlu ve Kutfedi Kılınç ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.
Mahkeme başkanı, karar için mahkeme savcısına mütalaasını sordu. Savcı, eski mütalaasını tekrarlayıp sanıkların "edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık yapmak" 7 ile 19 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.
Daha sonra sanık avukatları esas hakkındaki savunmalarını yaptı. Bazı avukatlar ise yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını, karar verilecekse 16 Nisan'dan sonra verilmesini talep eti.
Mahkeme heyeti avukatların taleplerini reddederek sanıklara savunmaları için söz verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, bilirkişi raporunun gerçeklerle yakından uzaktan ilgisinin olmadığını ileri sürdü.
Yaklaşık 15 yıldır belediye başkanlığı yaptığını anlatan Sözlü, şunları kaydetti:
"Belediyenin en gözde birimi fen işleridir. Ne hikmetse imar müdürlüğünden meslekle ilgisi alakası olmayanlar çağrılarak rapor hazırlatılmış. Raporu hazırlayanlar mahkemede çelişkili ifadeler vermiştir. Ölçümler tam yapılmamış. Bilirkişiler de mahkemede, 'Raporu hazırlamaya yetkili değiliz' dediler. Bu bilirkişilerin raporu gözlerinizin önünde çürüdü. Heyet taleplerimizin hiçbirini kabul etmemiştir. Bu suçları benim yapmadığım ortadadır. İddia makamı her seferinde mütalaasını tekrar ediyor. Adalet devletin temelidir. Hiçbir tanık aleyhime konuşmadı. İddia makamı nasıl benim hakkımda hükümlü tutuklama istiyor. Halk 4 defa beni belediye başkanı seçti. Eğilmeden seçimleri kazandım, geldim."ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, Belediye Başkanı Sözlü ile sanıklardan Ertuğrul Kütük, Mehmet Boran, Hüseyin Güçüm ve Ömer Aydın'a "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan beşer yıl hapis cezası verdi, diğer 9 sanık ise beraat etti.
FETÖ darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma tamamlandı. Duruşmaya yarın sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.
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