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22:56, 21 Åžubat 2017 SalÄ±
Avrupa
20:24, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

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Taksicilerin 'Uber' protestosu Roma'yÄ± felÃ§ etti | FOTO
Taksicilerin 'Uber' protestosu Roma'yÄ± felÃ§ etti | FOTO

Ä°talyan taksiciler, internet Ã¼zerinden taksi hizmeti sunan Uber'e iliÅŸkin yasaya karÅŸÄ± meydanlara indi. Protesto sÄ±rasÄ±nda taksicilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Roma'daÂ taksiÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin, hÃ¼kÃ¼metin Meclise getirdiÄŸi internet Ã¼zerinden alternatif taksi hizmeti sunanÂ Uber'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeyi protestosunda arbede Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya genelinde son dÃ¶nemde yaygÄ±nlaÅŸan ve daha Ã¶nce baÅŸka kentlerde de protesto edilen Uber uygulamasÄ±, bu kez de Roma'da protesto edildi. Taksicilerin protestosu, kent merkezindeki caddeleri araÃ§ ve yaya trafiÄŸine kapatacak ÅŸekilde kilitledi.

RomalÄ± taksiciler, hÃ¼kÃ¼metin hazÄ±rlayÄ±p Meclise sunduÄŸu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne birtakÄ±m yeni dÃ¼zenlemeler ve sÄ±nÄ±rlamalar getiren, bununla birlikte Uber'in daha geniÅŸ alanda kullanÄ±mÄ±na olanak saÄŸlayan kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etmek Ã¼zere, sabah saatlerinde yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Temsilciler Meclisi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.

SÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ± nedeniyle 6 gÃ¼ndÃ¼r grev yapan taksiciler, Meclis Ã¶nÃ¼ndeki protestolarÄ±nÄ± koalisyon iktidarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± Demokrat Parti Genel Merkezi Ã¶nÃ¼ne taÅŸÄ±mak isteyince de polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ä±kan arbede de bazÄ± gÃ¶stericiler baÅŸlarÄ±ndan yaralandÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°talya Roma
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