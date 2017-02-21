'Ömer Halisdemir' davasının bugünkü duruşması tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma tamamlandı. Duruşmaya yarın sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.
Duruşmada savunma yapan sanık astsubay Erkan Kütükcü, 15 Temmuz gecesi alarm verildiğini, olayın ne olduğunu sorduğunda Ankara'ya gidileceğinin söylendiğini aktardı.
Diyarbakır'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı üssünden otobüsle askeri havaalanına giderken Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını dinlediğini kaydeden Kütükcü, "Sayın Başbakanımızın açıklamalarını dinledim. O sırada arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bir yerin emniyetini almaya gittiğimizi düşündük. Havaalanına gittiğimizde motorları çalışır vaziyette bir CASA uçağı vardı." ifadelerini kullandı.
Havaalanında beklerken Tabur Komutanları Binbaşı Fatih Şahin'in, yanındaki arkadaşına kendisiyle gelmesini söylediğini aktaran Kütükcü, "Arkadaşım da Fatih Binbaşıya 2 çantası olduğunu söyledi ve benim çantamda daha fazla malzeme olduğunu belirtti. Komutan da bana çantaları alarak benim de gelmemi söyledi. Çantamda daha fazla malzeme olduğu için şu an buradayım." diye konuştu.
Fatih Şahin'in uçakta kendisinden uydu telefonunu ve yedek bataryasını istediğini ileri süren Kütükcü, şöyle devam etti:
"Ahmet (Kemal Yılmaz) yüzbaşı, uçak inişe geçtiğinde 'ilk önce uçağın emniyetini alacağız, sonra da çantalarımızı indireceğiz' dedi. Uçak iner inmez Ahmet Kemal Yüzbaşı bana çantamı alıp hemen pistteki helikoptere binmemi söyledi. Helikoptere bindiğimde Semih Terzi ve Fatih Binbaşıyı gördüm. Helikopterle karargaha geldiğimizde helikopterden en son ben indim. Karargah girişinde çatışma başlayınca kendimi sağ tarafa atıp beklemeye başladım. Silah sesleri kesildiğinde karargaha giderken rahmetli Ömer Başçavuşu yerde cansız gördüm. Çatışmadan sonra yüzünü görmediğim birini helikoptere bindirdiklerini gördüm."
Tim komutan yardımcısı Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın kendisine Fatih Şahin'in hain olduğunu ve emirleri Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığını söylediğini aktaran Erkan Kütükcü, Atmaca'nın bina güvenliği alınması için emir verdiğini ifade etti.
Astsubay Muhammet Demirci'nin yanına geldiği ana kadar kimin hangi tarafta olduğunu bilmediğini savunan Kütükcü, "Demirci, bana Semih Terzi, Ümit Bak ve Fatih Şahin'in hain olduğunu anlattı. FETÖ ile kesinlikle bir bağlantım olmadı." diye konuştu.
FETÖ darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma tamamlandı. Duruşmaya yarın sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.
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