20:41, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Afganistan'da Dostum'un evi kuÅŸatÄ±ldÄ± iddiasÄ±





Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± RaÅŸid Dostum'un, baÅŸkent Kabil'in Åžir Pur bÃ¶lgesindeki yaÅŸayan ikametgahÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± RaÅŸid Dostum'un, baÅŸkentÂ Kabil'in Åžir Pur bÃ¶lgesindeki yaÅŸayanÂ ikametgahÄ±nÄ±nÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndanÂ kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Dostum, evinin Ã§evresine konuÅŸlanan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin amaÃ§larÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "BENÄ° NEDEN KUÅžATSINLAR?" Kendisinin kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetmediÄŸini ifade eden Dostum, ''Beni neden kuÅŸatsÄ±nlar? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž ve Taliban'a karÅŸÄ± olduÄŸum iÃ§in mi ?'' dedi. Dostum, evinin etrafÄ±na yerleÅŸtirilen gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin terÃ¶r tehdidi nedeniyle yerleÅŸtirilmiÅŸ olabileceÄŸini kaydetti. Dostum, endiÅŸe edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. HenÃ¼z bilinmeyen bir nedenle RaÅŸid Dostum'un evinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼n geceden itibaren gÃ¼venlik kuvveti ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

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