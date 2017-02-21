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22:56, 21 Åžubat 2017 SalÄ±
Afganistan
20:41, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

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Afganistan'da Dostum'un evi kuÅŸatÄ±ldÄ± iddiasÄ±
Afganistan'da Dostum'un evi kuÅŸatÄ±ldÄ± iddiasÄ±

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± RaÅŸid Dostum'un, baÅŸkent Kabil'in Åžir Pur bÃ¶lgesindeki yaÅŸayan ikametgahÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± RaÅŸid Dostum'un, baÅŸkentÂ Kabil'in Åžir Pur bÃ¶lgesindeki yaÅŸayanÂ ikametgahÄ±nÄ±nÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndanÂ kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Dostum, evinin Ã§evresine konuÅŸlanan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin amaÃ§larÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"BENÄ° NEDEN KUÅžATSINLAR?"

Kendisinin kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetmediÄŸini ifade eden Dostum, ''Beni neden kuÅŸatsÄ±nlar? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž ve Taliban'a karÅŸÄ± olduÄŸum iÃ§in mi ?'' dedi.

Dostum, evinin etrafÄ±na yerleÅŸtirilen gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin terÃ¶r tehdidi nedeniyle yerleÅŸtirilmiÅŸ olabileceÄŸini kaydetti.

Dostum, endiÅŸe edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

HenÃ¼z bilinmeyen bir nedenle RaÅŸid Dostum'un evinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼n geceden itibaren gÃ¼venlik kuvveti ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Afganistan DEAÅž RaÅŸid Dostum
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Afganistan'da Dostum'un evi kuÅŸatÄ±ldÄ± iddiasÄ±
Afganistan'da Dostum'un evi kuÅŸatÄ±ldÄ± iddiasÄ±

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± RaÅŸid Dostum'un, baÅŸkent Kabil'in Åžir Pur bÃ¶lgesindeki yaÅŸayan ikametgahÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
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