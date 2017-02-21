Afganistan'da Dostum'un evi kuÅŸatÄ±ldÄ± iddiasÄ±

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± RaÅŸid Dostum'un, baÅŸkentÂ Kabil'in Åžir Pur bÃ¶lgesindeki yaÅŸayanÂ ikametgahÄ±nÄ±nÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndanÂ kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Bu olayÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Dostum, evinin Ã§evresine konuÅŸlanan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin amaÃ§larÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kendisinin kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetmediÄŸini ifade eden Dostum, ''Beni neden kuÅŸatsÄ±nlar? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž ve Taliban'a karÅŸÄ± olduÄŸum iÃ§in mi ?'' dedi.
Dostum, evinin etrafÄ±na yerleÅŸtirilen gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin terÃ¶r tehdidi nedeniyle yerleÅŸtirilmiÅŸ olabileceÄŸini kaydetti.
Dostum, endiÅŸe edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
HenÃ¼z bilinmeyen bir nedenle RaÅŸid Dostum'un evinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼n geceden itibaren gÃ¼venlik kuvveti ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.
Diyanet imamlarÄ±na yÃ¶nelik casusluk ithamlarÄ±nÄ±n yoÄŸun olarak gÃ¼ndeme getirildiÄŸi Hollanda ve Avusturyaâ€™da, yapÄ±lacak ilk seÃ§imlerde Ä±rkÃ§Ä± partilerin iktidarÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylarÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse, suÃ§lamalarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸla ilgisi anlaÅŸÄ±labilir
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± RaÅŸid Dostum'un, baÅŸkent Kabil'in Åžir Pur bÃ¶lgesindeki yaÅŸayan ikametgahÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Ä°talyan taksiciler, internet Ã¼zerinden taksi hizmeti sunan Uber'e iliÅŸkin yasaya karÅŸÄ± meydanlara indi. Protesto sÄ±rasÄ±nda taksicilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±
Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu, TÃ¼rkiye ile askeri teknik iÅŸbirliÄŸi alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun iki Ã¼lke yÃ¶netimi tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini sÃ¶yledi
Fransa'da kuÅŸ gribi (H5N8) tehlikesine karÅŸÄ± Ã¶nlem amacÄ±yla 600 bin kÃ¼mes hayvanÄ± daha itlaf edilecek
Parlamento, Ã¼lkede protestolara neden olan, 5 yÄ±ldan az hapis cezasÄ± kalmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin affÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n rafa kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± onayladÄ±
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Kosovaâ€™nÄ±n KaradaÄŸ ile SÄ±nÄ±r Belirlenmesinde toprak kaybetmediÄŸi ve 90â€™lÄ± yÄ±llardan Ã¶nce yayÄ±nlanan tÃ¼m haritalarÄ±n ÅŸimdiki harita ile benzeri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
Fas'ta FETÃ–'ye ait Muhammed Fatih OkullarÄ± fiili olarak kapatÄ±ldÄ±
Almanya, 178 bin olan asker sayÄ±sÄ±nÄ± 2024 yÄ±lÄ±na kadar 198 bine Ã§Ä±karacak
Ä°sveÃ§'in GÃ¶teborg kentinde mescit olarak da hizmet veren bir Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r derneÄŸi kundaklandÄ±
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ABD'ye yÃ¶nelik "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde tÃ¼m Ã¼lkelerin seyrÃ¼sefer ve uÃ§uÅŸ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duyuyoruz ancak bu bahaneyle bÃ¶lgedeki gÃ¼venliÄŸe zarar verilmesine karÅŸÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Suriye konulu Cenevre konulu Ã¼Ã§ uluslararasÄ± toplantÄ± sonuÃ§suz kaldÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve PYD arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi gÃ¼n geÃ§tikÃ§e gÃ¼Ã§leniyor
Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci silahla Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi.