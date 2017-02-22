00:49, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Yunanistan'da 'kemer sÄ±kma' Ã¶nlemlerine protesto





Yunanistan'da binlerce gÃ¶sterici, hÃ¼kÃ¼metin ekonomi politikalarÄ±nÄ± ve kreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da binlerce gÃ¶sterici,Â hÃ¼kÃ¼metin ekonomi politikalarÄ±nÄ± ve kreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemleriniÂ protesto etti. MÃ¼cadeleci Ä°ÅŸÃ§i Cephesinin (PAME) Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi, meclisin bulunduÄŸu Sintagma MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Yunanistan gÃ¼ndemiyle dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen Avro Grubu toplantÄ±sÄ±ndan sonra gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶steride, Radikal Sol Ä°ttifak Partisi (SYRIZA) - BaÄŸÄ±msÄ±z Yunanlar (ANEL) hÃ¼kÃ¼metiyle kreditÃ¶rler arasÄ±ndaki mÃ¼zakereler de protesto edildi. AralarÄ±nda iÅŸÃ§i, esnaf ve Ã¶ÄŸrencilerin de bulunduÄŸu grup, "Korku yok, boyun eÄŸmek yok, onurlu yaÅŸam iÃ§in mÃ¼cadeleye devam" ÅŸeklinde slogan attÄ±. Ä°KÄ° BÃœYÃœK PROTESTO GÃ–STERÄ°SÄ°Â YoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k iki saat sÃ¼ren gÃ¶steri sebebiyle kent merkezindeki yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. Benzer bir gÃ¶steri de Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Selanik'te gerÃ§ekleÅŸtirildi. Mali krizdeki Ã¼lkenin 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana aldÄ±ÄŸÄ± 86 milyar avroluk Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kurtarma paketi kapsamÄ±nda reformlara iliÅŸkin gÃ¶zden geÃ§irme sÃ¼reci taraflar arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle tamamlanamÄ±yor. Ãœlkenin uluslararasÄ± kreditÃ¶rleri, kurtarma paketi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda emeklilik maaÅŸlarÄ±nda kesintiler, vergi artÄ±ÅŸlarÄ± ve sert mali hedefleri iÃ§eren reformlar talep ediyor. MÃ¼zakerelerde, uzlaÅŸmazlÄ±k konularÄ±ndan biri de toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmelerinde deÄŸiÅŸiklik ve iÅŸten Ã§Ä±karmalarÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren istihdam piyasasÄ± reformu.

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