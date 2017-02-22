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Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldÄ±rÄ±sÄ±
Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldÄ±rÄ±sÄ±

Yemen'den Suudi Arabistan'Ä±n sÄ±nÄ±r kenti Necran'a roket atÄ±lmasÄ± sonucu Pakistan vatandaÅŸÄ± 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'denÂ Suudi Arabistan'Ä±n sÄ±nÄ±r kentiÂ Necran'a roketÂ atÄ±lmasÄ± sonucu Pakistan vatandaÅŸÄ± 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Necran kenti Sivil Savunma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Abdullah Said Al Fari yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n sÄ±nÄ±r kenti Necran'da sivil yerleÅŸim alanÄ±na roket atÄ±lmasÄ± sonucu kentte ikamet eden 4 PakistanlÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YaralÄ±larÄ±n tedavi iÃ§in hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ± sonucu yerleÅŸim alanÄ±nda hasar meydana geldiÄŸi ve bÃ¶lgede gerekli gÃ¼venlik tedbirlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan ve EylÃ¼l 2014'ten beri baÅŸta baÅŸkent Sana olmak Ã¼zere, bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼ altÄ±nda tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hÃ¼kÃ¼metinin talebi doÄŸrultusunda Suudi Arabistan liderliÄŸindeki koalisyon gÃ¼Ã§leri operasyonlar dÃ¼zenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'Ä±n Yemen sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Necran ve Cazan kentlerine katyuÅŸa, scud ve diÄŸer balistik fÃ¼zelerle sÄ±k sÄ±k saldÄ±rÄ±yor.

SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunlukla hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan engellenmesine raÄŸmen, sÄ±nÄ±r kentleri Necran ve Cazan'a yÃ¶nelik katyuÅŸa saldÄ±rÄ±larÄ±nda zaman zaman mal ve can kayÄ±plarÄ± yaÅŸanÄ±yor.



Ä°lgili Konular Yemen Suudi Arabistan
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