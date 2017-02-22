00:55, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Sivrisinek aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ aranÄ±yor





ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri, Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve sivrisinek salyasÄ± yoluyla bulaÅŸan tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n test aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leriÂ (NIH), Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen veÂ sivrisinek salyasÄ±Â yoluyla bulaÅŸan tÃ¼mÂ hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±nÂ testÂ aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor. NIH'nin Alerji ve BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar EnstitÃ¼sÃ¼ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Ã¼zerinde yapÄ±lacak testin iki aÅŸamadan oluÅŸacaÄŸÄ± belirtiliyor. VÃ¼cuduna yeni geliÅŸtirilen aÅŸÄ± enjekte edilen gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, daha sonra hastane ortamÄ±nda Ã¶zel cihazlar yardÄ±mÄ±yla, herhangi bir hastalÄ±k taÅŸÄ±mayan sivrisinekler tarafÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±lmaya maruz bÄ±rakÄ±lacak. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yeni aÅŸÄ±nÄ±n, sivrisinek salyasÄ±na karÅŸÄ± vÃ¼cudun baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini harekete geÃ§irerek bu yolla bulaÅŸabilecek tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± vÃ¼cut direncini artÄ±rmayÄ± hedefliyor.

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