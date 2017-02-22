Sivrisinek aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ aranÄ±yor

ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leriÂ (NIH), Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen veÂ sivrisinek salyasÄ±Â yoluyla bulaÅŸan tÃ¼mÂ hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±nÂ testÂ aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor.
NIH'nin Alerji ve BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar EnstitÃ¼sÃ¼ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Ã¼zerinde yapÄ±lacak testin iki aÅŸamadan oluÅŸacaÄŸÄ± belirtiliyor. VÃ¼cuduna yeni geliÅŸtirilen aÅŸÄ± enjekte edilen gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, daha sonra hastane ortamÄ±nda Ã¶zel cihazlar yardÄ±mÄ±yla, herhangi bir hastalÄ±k taÅŸÄ±mayan sivrisinekler tarafÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±lmaya maruz bÄ±rakÄ±lacak.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yeni aÅŸÄ±nÄ±n, sivrisinek salyasÄ±na karÅŸÄ± vÃ¼cudun baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini harekete geÃ§irerek bu yolla bulaÅŸabilecek tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± vÃ¼cut direncini artÄ±rmayÄ± hedefliyor.
ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri, Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve sivrisinek salyasÄ± yoluyla bulaÅŸan tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n test aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor
Otizmin, belirtileri ortaya Ã§Ä±kmadan Ã¶nce MR ile teÅŸhis edilebileceÄŸi belirtildi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, doÄŸal beslenmiÅŸ hayvanlardaki kÄ±rmÄ±zÄ± et proteinlerinin kilo vermeyi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dinÃ§ kalmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bilim adamlarÄ±, kalori tÃ¼ketimini azaltmanÄ±n hÃ¼crede yaÅŸlanma sÃ¼recini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±nda annelerin de yer alabileceÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerin olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoÄŸanÄ±n, annesinin Ã§oÄŸu zaman yanÄ±nda kalabileceÄŸi ÅŸekilde mekanlar yapÄ±lmalÄ±" dedi.
Su ÃœrÃ¼nleri TanÄ±tÄ±m Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±zÄ±ltan, "Ege Ãœniversitesi Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesine yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z analizlerde de TÃ¼rk balÄ±klarÄ± levrek ve Ã§ipuranÄ±n omega 3 zengini olduÄŸu ortaya konuldu" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, tanÄ±ma-tenfiz davasÄ± aÃ§malarÄ±na gerek kalmaksÄ±zÄ±n birlikte baÅŸvurarak nÃ¼fus kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne tescil yaptÄ±rmalarÄ± halinde, TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ kabul edilecek
Amerikan Ãœreme TÄ±bbÄ± Cemiyeti ile Hacettepe Ãœniversitesince yapÄ±lan iki ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, tÃ¼tÃ¼n kullanÄ±mÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k, dÄ±ÅŸ gebelik, kÄ±sÄ±rlÄ±k ve erken menopoz riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu
"Evlilikte uyum olmazsa sizin, eÅŸinizin hatta Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n psikolojik ve fizyolojik saÄŸlÄ±klarÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilenebilir. Evlilikteki uyum beraberinde mutluluÄŸu ve evlilik doyumunu da getirir"
TÃ¼rkiye'nin ilk ÅŸehir hastanesi olan Mersin Åžehir Hastanesinde 2 gÃ¼nde 8 bin 650 hastaya hizmet verildi
Medipol Ãœniversitesi Hastanesi TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± Ã–lmez,"Sadece yÃ¼zde 5-10 kanserin ailesel iliÅŸkisi bilinir, Ã§oÄŸu sporadiktir ve aile iliÅŸkisi yoktur" dedi
Ani hava deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ±na sebep oluyor
Nefes darlÄ±ÄŸÄ±, Ã§arpÄ±ntÄ±, depresyon gibi belirtilerle kendini gÃ¶sterebilen kalp yetersizliÄŸi, tek baÅŸÄ±na bir hastalÄ±k olarak deÄŸil; kalp krizi, yÃ¼ksek tansiyon, kalp kapaÄŸÄ± ve kalp kasÄ± hastalÄ±klarÄ±, diyabet, kronik bÃ¶brek yetersizliÄŸi ve akciÄŸer hastalÄ±klarÄ± gibi farklÄ± rahatsÄ±zlÄ±klar sonucu olarak ortaya Ã§Ä±kabiliyor
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n doÄŸrudan arzÄ±na iliÅŸkin, "Ã‡iÄŸ sÃ¼t satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± gibi bir durum kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸil" ifadesini kullandÄ±
Toplumda artan bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ±na yakalanmamak iÃ§in, "DuruÅŸ, oturuÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸma pozisyonlarÄ±na dikkat edin, beÅŸ kilodan daha fazla aÄŸÄ±rlÄ±k kaldÄ±rmayÄ±n. Yerden bir ÅŸey alÄ±rken kesinlikle Ã¶ne eÄŸilmeyin" uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye'deki Suriyeli doktorlar ve Suriyeli saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na, Suriyeli misafirlere bakmak Ã¼zere bir anlamda Ã¶zel bir Ã§alÄ±ÅŸma izni vereceÄŸiz." dedi