Suriyeli muhalifler Cenevre 4 iÃ§in hazÄ±r

Rusya'dan TÃ¼rkiye ve NATO ile ilgili aÃ§Ä±klama

Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu, TÃ¼rkiye ile askeri teknik iÅŸbirliÄŸi alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun iki Ã¼lke yÃ¶netimi tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini sÃ¶yledi