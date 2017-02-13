09:03, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 183'ncÃ¼ gÃ¼n; 14 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼



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Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 14 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam edenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 183'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 110 hedef karadan ve havadan vuruldu. TopÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatlarÄ± sonucu 14Â terÃ¶ristÂ etkisiz hale getirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek, hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÃ¼rÃ¼yor. HarekatÄ±n 183'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, muhalif unsurlardan oluÅŸan Ã¶zel gÃ¶rev kuvvet gruplarÄ±nca, karadan ve havadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± El Bab'Ä±n, DEAÅž unsurlarÄ±ndan temizlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edildi.Â Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki topÃ§u ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla DEAÅž'a ait 89 hedefe atÄ±ÅŸ yapÄ±larak barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araÃ§lar baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, DEAÅž'a ait 21 hedefe hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Hava harekatlarÄ± sonucu, terÃ¶ristlerce barÄ±nma amacÄ±yla kullanÄ±lan 18 bina, 2 cephanelik ve bir silahlÄ± araÃ§ imha edildi. TopÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatÄ± sonucu 14 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.

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