09:14, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

HDP Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± GÃ¼leryÃ¼z ve partinin iki il yÃ¶neticisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Mahfuz GÃ¼leryÃ¼z ve partinin iki il yÃ¶neticisi PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunun talimatÄ± doÄŸrultusunda HDP il yÃ¶neticileri ve parti Ã¼yelerinin dÃ¼n Alsancak KÄ±brÄ±s Åžehitleri Caddesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ä°zinsiz olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen bu basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi terÃ¶r operasyonlarÄ±nÄ±n eleÅŸtirilmesi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve polisin suÃ§ delili olarak el koyduÄŸu pankartlardaki yazÄ±larÄ±n deÄŸerlendirilmesi Ã¼zerine HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± GÃ¼leryÃ¼z ve partinin iki il yÃ¶neticisi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len GÃ¼leryÃ¼z ve iki yÃ¶netici polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â

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