09:20, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Okullarda yeni yabancÄ± diller Ã¶ÄŸretilecek





Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± okullarda Ã¶ÄŸretilebilecek yabancÄ± dillere FarsÃ§a, Korece ve Urduca'yÄ± ekledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan okullarda Ã¶ÄŸretilebilecek yabancÄ± dillere yenileri eklendi. Ã–rgÃ¼n ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nda bazÄ± dillerde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yapÄ±lmasÄ± hakkÄ±ndaki Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, 2923 sayÄ±lÄ± YabancÄ± Dil EÄŸitimi ve Ã–ÄŸretimi ile TÃ¼rk VatandaÅŸlarÄ±nÄ±n FarklÄ± Dil ve LehÃ§elerinin Ã–ÄŸrenilmesi HakkÄ±ndaki Kanun'un 2'nci maddesi doÄŸrultusunda okullarda FarsÃ§a, Korece ve Urduca dillerinin eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretiminin yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

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