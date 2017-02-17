09:26, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 22 Åžubat 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.Â



2- TBMM BaÅŸkanÄ± Vekili Ahmet AydÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Elmar Memmedyarov, HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek "HocalÄ± SoykÄ±rÄ±mÄ±, Ä°nsanlÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± SuÃ§lar ve TerÃ¶rizm" konulu uluslararasÄ± konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.



3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde medya temsilcileri ile buluÅŸacak.





4- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda genel merkezde toplanacak.





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, DezavantajlÄ± Ã–ÄŸrencileri Destekleme Projesi (DEZÃ–DES) kapsamÄ±nda Green Park Otel'de dÃ¼zenlenen GenÃ§lik Paneli'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak.





2- AK Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Mehdi Eker, partililerle buluÅŸacak, Mersin Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ÅŸubat ayÄ± olaÄŸan toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.





3- TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.





EKONOMÄ°



1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TÃ¼rkiye-Ä°talya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ToplantÄ±sÄ±'na ve TÃ¼rkiye-Ä°talya Ä°ÅŸ Forumu'na iÅŸtirak edecek.



2- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, Åžap AÅŸÄ±lama SeferberliÄŸi UygulamalarÄ± ile AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Veteriner FakÃ¼ltesi Hayvan Hastanesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programlarÄ±na, IPARD ve KÄ±rsal KalkÄ±nma YatÄ±rÄ±mlarÄ± toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, GenÃ§ Ã‡iftÃ§i ProgramÄ± Hibe DesteÄŸi Ã‡ek DaÄŸÄ±tÄ±m TÃ¶reni ve SektÃ¶rel Ortak AkÄ±l ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.





3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "Ä°stanbul KÄ±rtasiye, Ofis 2017" fuarÄ±nÄ± ziyaret edecek, Birlik VakfÄ±nca dÃ¼zenlenecek "TÃ¼rkiyeâ€™nin Ticari Potansiyeli ve Ekonomideki Beklentiler" konferansÄ±na katÄ±lacak.





4- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, "Bloomberg HT SektÃ¶r BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak ve Mardin ValiliÄŸini ziyaret edecek.



5- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ±na katÄ±lacak.





6- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± sektÃ¶rel gÃ¼ven endeksini ve 2016 yÄ±lÄ± yaÅŸam memnuniyet araÅŸtÄ±rmasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.





DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± Ã–mer Ã‡elik, Polonya'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Witold Waszczykowski ve Avrupa KonularÄ±ndan Sorumlu Devlet Sekreteri Konrad Szymanski ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya gelecek.



2- BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, yarÄ±n baÅŸlamasÄ± beklenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin 4. turuna iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.





4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.





5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.





KÃœLTÃœR SANAT



1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, AK Parti Genel Merkezi'nde "Turgut Cansever'i Anma ve Anlama ProgramÄ±"na katÄ±lacak.





GÃœNCEL



1- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde medya mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±racak.



SPOR



1- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesi baÅŸlayacak.



- FenerbahÃ§e, Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ±yla Ãœlker StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.





2- UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla-Leicester City ve Porto-Juventus maÃ§larÄ± oynanacak.



3- BeÅŸiktaÅŸ-Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±na doÄŸruÂ



- BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



- Siyah-beyazlÄ±lar, son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.



- Hapoel Beer-Sheva Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Barak Bakhar, Vodafone Arena'da basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



- Ä°srail ekibi, Vodafone Arena'da yapacaÄŸÄ± antrenmanla BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.



4- OsmanlÄ±spor-Olympiakos UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±na doÄŸruÂ



- OsmanlÄ±spor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mustafa ReÅŸit AkÃ§ay, BatÄ±kent Tesisleri'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.Â



- OsmanlÄ±spor, Olympiakos maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± BatÄ±kent Tesisleri'nde yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.Â



- Olympiakos Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Paulo Bento, Wyndham Otel'de basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.Â



5- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Bourges Basket ve FenerbahÃ§e-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.





6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda Gaziantep Basketbol-Ironi Nahariya, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-BC Enisey ve Muratbey UÅŸak-CSU Oradea karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.





7- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi'nde iki TÃ¼rk takÄ±mÄ± VakÄ±fBank ile EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



Ã–ZEL HABER



1- Mobilyada fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼ satÄ±ÅŸlar arttÄ±



- Mobilyada KDV indirimiyle fiyatlarÄ±n yÃ¼zde 10 dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden sektÃ¶r temsilcileri, satÄ±ÅŸlar ve sipariÅŸlerin yÃ¼zde 15 ila yÃ¼zde 30 arasÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti



- MOSFED YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet GÃ¼leÃ§:



- "KDV indirimiyle sektÃ¶re ciddi enerji geldi. KDV indiriminin Ã¼zerinden henÃ¼z 20 gÃ¼n geÃ§medi ancak maÄŸazalarÄ±mÄ±zda ciddi ÅŸekilde olumlu etkisi hissedildi"



- MOSDER BaÅŸkanÄ± Ä°smail DoÄŸan:



- "Åžu anda mobilya satÄ±ÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 25-30 arasÄ±nda artÄ±ÅŸ var. SatÄ±ÅŸlar mart ve Ã¶zellikle nisan ayÄ±nda daha da artar"



- MOBSAD BaÅŸkan Vekili CÃ¼neyt YanÄ±kÃ§Ä±oÄŸlu:



- "Ä°Ã§ pazarÄ±n daha da hareketlenmesi, ithalatÄ±n azalmasÄ±, ihracatÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi ve istihdamÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± adÄ±na uzun vadeli veya sÃ¼rekli olarak mobilyada KDV'nin yÃ¼zde 8 olmasÄ±nÄ± istiyoruz"





2- TÃ¼rkiye Ã¼zerinden 500 milyon varil petrol taÅŸÄ±ndÄ±



- TÃ¼rkiye Ã¼zerinden geÃ§en dÃ¶rt ayrÄ± ham petrol boru hattÄ±yla geÃ§en yÄ±l, 498 milyon 864 bin varil petrol taÅŸÄ±ndÄ±Â

- SÃ¶z konusu miktarÄ±n yÃ¼zde 50,9'u BakÃ¼-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru HattÄ± ile dÃ¼nya piyasalarÄ±na sevk edildi



3- TÄ±r baÅŸÄ±na 30 bin dolarlÄ±k ihracat



- GeÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den yapÄ±lan ihracatÄ±n 44,8 milyar dolarlÄ±k kÄ±smÄ±nÄ± kara yoluyla taÅŸÄ±mak iÃ§in 1 milyon 517 bin sefer dÃ¼zenlenirken, tÄ±r baÅŸÄ±na ihracat deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 30 bin dolar oldu



- Sefer baÅŸÄ±na taÅŸÄ±nan ithalatÄ±n deÄŸeri 59 bin dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti





