Mardin'de iki mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mardin ValiliÄŸince, PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle Nusaybin ilÃ§esinin Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallerindeki bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ±n tespit edilerek tahrip edilmesi, aranan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.
Operasyon yapÄ±lacak bÃ¶lgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla; 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince bugÃ¼n saat 08.00'den itibaren DoÄŸanlÄ± ve Kuyular mahalleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu yasaÄŸa riayet edilmesinin can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "Åžu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Sadece cumhurbaÅŸkanÄ±-baÅŸbakan kavgalarÄ± dahi sistemi sorgulamak iÃ§in yeterlidir" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itimlerin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyecek bir rehber hazÄ±rlamayÄ± planlÄ±yor
Ardahan'da, FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan karakol amiri, komiser, komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ve polislerden oluÅŸan 24 kiÅŸi tutuklandÄ±
BazÄ± illerde Ã¼retim yapan, tarÄ±msal sulamaya iliÅŸkin elektrik borcu bulunan Ã§iftÃ§iler, bu borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyinceye kadar tarÄ±msal desteklerden yararlanamayacak
Dolar 3,6190 liradan, avro 3,8180 liradan gÃ¼ne baÅŸladÄ±. Dolar/TL, saat 10.54 itibari ile yaklaÅŸÄ±k 7 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6078'i gÃ¶rdÃ¼.
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek "geÃ§ici kimlik kartÄ±" ile de sÄ±nava girebilecek
BakÄ±rkÃ¶y 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 28 Haziran 2016'da DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve 45 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili 46 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin kabulÃ¼ne karar verdi
FenerbahÃ§e ve Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ± arasÄ±nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollara araÃ§ giriÅŸine izin verilmeyecek
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Terzi'yi vurarak FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Sultanbeyli ve Pendik'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde 44 sanÄ±k yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi
Nusaybin'de ele geÃ§irilen Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± ve mÃ¼himmat imha edildi
Ankara'da Erzurum Karacasuyu kÃ¶yÃ¼ DerneÄŸinin toplantÄ±sÄ±nda kalp krizi geÃ§iren SavcÄ± Sayan, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Nusaybin ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Åžerif, TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi beÅŸinci toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± okullarda Ã¶ÄŸretilebilecek yabancÄ± dillere FarsÃ§a, Korece ve Urduca'yÄ± ekledi