09:43, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Mardin'de iki mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin ValiliÄŸince, PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle Nusaybin ilÃ§esinin Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallerindeki bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ±n tespit edilerek tahrip edilmesi, aranan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.

Operasyon yapÄ±lacak bÃ¶lgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla; 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince bugÃ¼n saat 08.00'den itibaren DoÄŸanlÄ± ve Kuyular mahalleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu yasaÄŸa riayet edilmesinin can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.