Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü Derneğinin toplantısın da kalp krizi geçiren Savcı Sayan, hastanaye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Sayan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın en yakınındaki isimlerin başında geldi. 12 Eylül’de kapanan CHP Gençlik Kollarının 1996’da tekrar açılmasını sağlayan ekipte yer aldı. 1996-2000 yılları arasında CHP'den MYK üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları gibi çeşitli görevlerde bulundu. Bir süre CHP Ağrı İl Başkanlığı görevini yürüttü. Kendini “Müslüman sosyal demokrat” olarak tanımlamaktadır.
Seçim öncesi adaylık süreci devam ederken Savı Sayan’da Ak Parti’den aday adaylığı için başvuruda bulundu. Gazetecilerin soruları üzerine; “Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti'den aday adayı oldum.” dedi.
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Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü Derneğinin toplantısında kalp krizi geçiren Savcı Sayan, hastaneye kaldırıldı
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