10:02, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ±





Nusaybin'de ele geÃ§irilen Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± ve mÃ¼himmat imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mahallede Ã§ok sayÄ±da el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mÃ¼himmat bulundu.

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