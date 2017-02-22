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Kafkaslar
10:02, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

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Azerbaycan, Ermenistan'Ä±n sabotaj giriÅŸimini Ã¶nledi
Azerbaycan, Ermenistan'Ä±n sabotaj giriÅŸimini Ã¶nledi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ermeni keÅŸif timinin sabotaj giriÅŸimi Azerbaycan askerlerince Ã¶nlendi. Ermeni timi, can kaybÄ± vererek geri Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermenistan-AzerbaycanÂ cephe hattÄ±nda Ermeni keÅŸif timinin sabotaj giriÅŸimiÂ AzerbaycanÂ askerlerince Ã¶nlendi.

Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re dÃ¼n Ermenistan ordusunun keÅŸif timi sabotaj amacÄ±yla Azerbaycan mevzilerine sÄ±zma giriÅŸiminde bulundu. Tim, Azerbaycan askerlerince tespit edilirken, sabotaj giriÅŸimi ateÅŸ aÃ§Ä±larak Ã¶nlendi. Ermeni timi, can kaybÄ± vererek geri Ã§ekildi.

Cephe hattÄ±nda durumun Azerbaycan ordusunun kontrolÃ¼nde olduÄŸunu belirten BakanlÄ±k, Ermeni timine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Azerbaycan ermenistan
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