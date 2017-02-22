Yemen Genelkurmay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen ordusunun Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda stratejik Ã¶neme sahip En-Nar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
HÃ¼kÃ¼met kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdu Rabbu Mansur Hadi yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler Taiz'e baÄŸlÄ± Muha ilÃ§esinin doÄŸusunda yer alan En-Nar DaÄŸÄ±'nÄ± ele geÃ§irdi.
Operasyona Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin destek verdiÄŸi belirtilirken, stratejik konumdaki bÃ¶lgede kontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Yemen ordusunun doÄŸu ve kuzey cephelerinden ilerleyiÅŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸu ifade edildi.
Mevza ilÃ§esine doÄŸru ilerleyen ordu birliklerinin, Husilerin Taiz ilindeki en bÃ¼yÃ¼k askeri kamplarÄ±ndan "Halid ÃœssÃ¼"ne saldÄ±rÄ± baÅŸlatmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
YEMEN GENELKURMAY BAÅžKAN YARDIMCISI Ã–LDÃœRÃœLDÃœ
Yemen Genelkurmay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼mgeneral Ahmed Seyf el-Yafii'nin, Taiz'in Muha ilÃ§esinde Husilerle Ã§atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼mgeneral Yafii, KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan Taiz'in stratejik Ã¶neme sahip Muha ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda Husilerle girilen Ã§atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Yemen ordusundan olaya iliÅŸkin henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
BÃ¶lgede Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyonun hava desteÄŸi saÄŸladÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun destek verdiÄŸi meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar bazÄ± kentlerde devam ediyor.
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Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, stratejik Ã¶neme sahip En-Nar DaÄŸÄ±'nÄ± ele geÃ§irdi. Taiz'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda Yemen Genelkurmay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
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