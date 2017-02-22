10:28, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu: 35 gÃ¶zaltÄ±



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Sultanbeyli ve Pendik'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulÂ TerÃ¶rle MÃ¼cadeleÂ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin,Â SultanbeyliÂ ve Pendik'te DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyon kapsamÄ±nda, Sultanbeyli ve Pendik'te DEAÅž'a ait 41 farklÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenlendi. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda, 7,65 Ã§apÄ±nda 6 fiÅŸek, Ã§ok sayÄ±da Ã§eÅŸitli dijital ve yazÄ±lÄ± belgelerle Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve askeri kamuflaj ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar iÅŸlemleri tamamlanmak Ã¼zere TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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