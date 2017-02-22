Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu: 35 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbulÂ TerÃ¶rle MÃ¼cadeleÂ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin,Â SultanbeyliÂ ve Pendik'te DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyon kapsamÄ±nda, Sultanbeyli ve Pendik'te DEAÅž'a ait 41 farklÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenlendi.
Adreslerde yapÄ±lan aramalarda, 7,65 Ã§apÄ±nda 6 fiÅŸek, Ã§ok sayÄ±da Ã§eÅŸitli dijital ve yazÄ±lÄ± belgelerle Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve askeri kamuflaj ele geÃ§irildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar iÅŸlemleri tamamlanmak Ã¼zere TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "Åžu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Sadece cumhurbaÅŸkanÄ±-baÅŸbakan kavgalarÄ± dahi sistemi sorgulamak iÃ§in yeterlidir" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itimlerin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyecek bir rehber hazÄ±rlamayÄ± planlÄ±yor
Ardahan'da, FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan karakol amiri, komiser, komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ve polislerden oluÅŸan 24 kiÅŸi tutuklandÄ±
BazÄ± illerde Ã¼retim yapan, tarÄ±msal sulamaya iliÅŸkin elektrik borcu bulunan Ã§iftÃ§iler, bu borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyinceye kadar tarÄ±msal desteklerden yararlanamayacak
Dolar 3,6190 liradan, avro 3,8180 liradan gÃ¼ne baÅŸladÄ±. Dolar/TL, saat 10.54 itibari ile yaklaÅŸÄ±k 7 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6078'i gÃ¶rdÃ¼.
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek "geÃ§ici kimlik kartÄ±" ile de sÄ±nava girebilecek
BakÄ±rkÃ¶y 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 28 Haziran 2016'da DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve 45 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili 46 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin kabulÃ¼ne karar verdi
FenerbahÃ§e ve Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ± arasÄ±nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollara araÃ§ giriÅŸine izin verilmeyecek
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Terzi'yi vurarak FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Sultanbeyli ve Pendik'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde 44 sanÄ±k yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi
Nusaybin'de ele geÃ§irilen Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± ve mÃ¼himmat imha edildi
Ankara'da Erzurum Karacasuyu kÃ¶yÃ¼ DerneÄŸinin toplantÄ±sÄ±nda kalp krizi geÃ§iren SavcÄ± Sayan, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Nusaybin ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Åžerif, TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi beÅŸinci toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± okullarda Ã¶ÄŸretilebilecek yabancÄ± dillere FarsÃ§a, Korece ve Urduca'yÄ± ekledi