10:34, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Åžehit Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda ikinci gÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyenÂ cuntacÄ± generalÂ Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtirenÂ Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.

Halisdemir'in ÅŸehit edilmesiyle ilgili 18 sanÄ±k, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda jandarma eÅŸliÄŸinde duruÅŸma salonuna getirildi.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, mÃ¼ÅŸtekiler ve avukatlar ile basÄ±n mensuplarÄ± ve izleyiciler de alÄ±ndÄ±.

DuruÅŸmada, sanÄ±klarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na devam ediliyor.

DuruÅŸmaya, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Ä°smail AdemoÄŸlu baÅŸkanlÄ±k ederken, geÃ§en ay Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilen YÃ¼ksel Kocaman iddia makamÄ±nda yer aldÄ±.

SANIKLAR VE Ä°STENEN CEZALAR

Åžehit Halisdemir'in eÅŸi Hatice Halisdemir ile Ä°smail OÄŸuz ve AyÅŸe Åžahin'in "mÃ¼ÅŸteki" olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n sanÄ±klarÄ± ÅŸunlar:

"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed DemiÌ‡rciÌ‡, AliÌ‡ GÃ¼reliÌ‡, AliÌ‡ Solmaz, Cemal GÃ¼leÃ§, CiÌ‡hat Ä°brahiÌ‡m YÃ¶rÃ¼k, Erhan Almaz, Erkan KÃ¼tÃ¼kcÃ¼, FatiÌ‡h ÅžahiÌ‡n, Furkan Aslanbay, GÃ¶kay EngiÌ‡n, HaliÌ‡t Ã‡eliÌ‡k, Harun TopbaÅŸ, Hasan Aksoy, HÃ¼seyiÌ‡n OÄŸuz, Ä°smaiÌ‡l Ã‡Ä±nar, Mehmet BiÌ‡lge ve MiÌ‡hraliÌ‡ Atmaca."

SanÄ±klardan 17'si hakkÄ±nda "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan dÃ¶rder kez, sanÄ±k Mihrali Atmaca hakkÄ±nda da 5 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.

AyrÄ±ca, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klar hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden" 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.