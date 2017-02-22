10:39, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'den cezaevlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± talimatnamede, gÃ¶Ã§ yasalarÄ±nÄ± ihlal eden herkesin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nabileceÄŸi de aÃ§Ä±kÃ§a ifade ediliyor. Bakan John Kelly ayrÄ±ca ABD GÃ¶Ã§menlik ve GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza (ICE) kuruluÅŸuna 10 bin memur alÄ±nmasÄ± ve cezaevlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda da talimat verdi.Â

Â ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± John Kelly'nin salÄ± gÃ¼nÃ¼ ilgili kurumlara gÃ¶nderdiÄŸi talimatname ile oturma izni olmayan hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ, iÅŸlediÄŸi bir suÃ§ nedeniyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan veya suÃ§lu bulunan bÃ¼tÃ¼n gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini istedi.Â

ABD'de yaklaÅŸÄ±k 11 milyon kiÅŸinin oturma izni olmadÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± MeksikalÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu tahmin ediliyor.

BaÅŸkan Trump seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda suÃ§ iÅŸlemiÅŸ 3 milyon kadar kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸi vaadinde bulunmuÅŸtu. SeÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda CumhuriyetÃ§ilerin en Ã¶nemli vaatlerinden biri kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele olmuÅŸtu.

Trump'Ä±n 26 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamenin ardÄ±ndan oturma izni olmayan yÃ¼zlerce kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.