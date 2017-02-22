ABD'den cezaevlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± talimatnamede, gÃ¶Ã§ yasalarÄ±nÄ± ihlal eden herkesin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nabileceÄŸi de aÃ§Ä±kÃ§a ifade ediliyor. Bakan John Kelly ayrÄ±ca ABD GÃ¶Ã§menlik ve GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza (ICE) kuruluÅŸuna 10 bin memur alÄ±nmasÄ± ve cezaevlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda da talimat verdi.Â
Â ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± John Kelly'nin salÄ± gÃ¼nÃ¼ ilgili kurumlara gÃ¶nderdiÄŸi talimatname ile oturma izni olmayan hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ, iÅŸlediÄŸi bir suÃ§ nedeniyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan veya suÃ§lu bulunan bÃ¼tÃ¼n gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini istedi.Â
ABD'de yaklaÅŸÄ±k 11 milyon kiÅŸinin oturma izni olmadÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± MeksikalÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu tahmin ediliyor.
BaÅŸkan Trump seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda suÃ§ iÅŸlemiÅŸ 3 milyon kadar kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸi vaadinde bulunmuÅŸtu. SeÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda CumhuriyetÃ§ilerin en Ã¶nemli vaatlerinden biri kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele olmuÅŸtu.
Trump'Ä±n 26 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamenin ardÄ±ndan oturma izni olmayan yÃ¼zlerce kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
1995'te en az 8 bin 372 BoÅŸnak sivilin katledildiÄŸi Srebrenitsa soykÄ±rÄ±mÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden anneler, Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§masÄ±nÄ± destekliyor
Kosovaâ€™nÄ±n KaradaÄŸ ile sÄ±nÄ±r Ã§izgisinin belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±yla toprak kaybetmediÄŸine dair Devlet Komisyonuâ€™nun "toprak kaybÄ± yok" raporunun, taraflÄ± ve iÅŸbaÅŸÄ±ndaki HÃ¼kÃ¼metâ€™in hizmetinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle itiraz edildi
ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD GÃ¶Ã§menlik ve GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza (ICE) kuruluÅŸuna 10 bin memur alÄ±nmasÄ± ve cezaevlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda da talimat verdi.
ABD'de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± mÃ¼cadelenin en Ã¶nemli isimlerinden Malcolm X'in sevenleri mezarÄ±nÄ± ziyaret ederek dua etti
Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, stratejik Ã¶neme sahip En-Nar DaÄŸÄ±'nÄ± ele geÃ§irdi. Taiz'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda Yemen Genelkurmay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ermeni keÅŸif timinin sabotaj giriÅŸimi Azerbaycan askerlerince Ã¶nlendi. Ermeni timi, can kaybÄ± vererek geri Ã§ekildi
Endonezya'da yetiÅŸtirilen Ayam Cemani tavuklarÄ±nÄ±n gizemli olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor. AyaklarÄ±, ibikleri, hatta iÃ§ organlarÄ± bile siyah olan tavuklar 5 bin dolara alÄ±cÄ± buluyor
Cenevre 4 mÃ¼zakerelerine katÄ±lacak Suriyeli muhalifler, gÃ¼ndemin siyasi geÃ§iÅŸ olmasÄ±nda anlaÅŸtÄ±. Muhalefet heyeti, ilk etapta geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi kurulmasÄ±nÄ±, anayasayÄ± bu kadronun hazÄ±rlamasÄ±nÄ± istiyor.
Yemen'den Suudi Arabistan'Ä±n sÄ±nÄ±r kenti Necran'a roket atÄ±lmasÄ± sonucu Pakistan vatandaÅŸÄ± 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yunanistan'da binlerce gÃ¶sterici, hÃ¼kÃ¼metin ekonomi politikalarÄ±nÄ± ve kreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini protesto etti
Yemen Yerel YÃ¶netim BakanÄ± AbdurrakÄ±b Feth, uluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi "Ã§ocuk felci aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n" baÅŸkent Sana'ya giriÅŸine Husilerin engel olduÄŸunu sÃ¶yledi
UNICEF, GÃ¼ney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazÄ± bÃ¶lgelerindeki yaklaÅŸÄ±k 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun yetersiz beslenme, iÃ§ savaÅŸ ve kÄ±tlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu bildirdi
Diyanet imamlarÄ±na yÃ¶nelik casusluk ithamlarÄ±nÄ±n yoÄŸun olarak gÃ¼ndeme getirildiÄŸi Hollanda ve Avusturyaâ€™da, yapÄ±lacak ilk seÃ§imlerde Ä±rkÃ§Ä± partilerin iktidarÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylarÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse, suÃ§lamalarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸla ilgisi anlaÅŸÄ±labilir
Afganistan'Ä±n Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Dostum'un evi, rakibi Ishchi'ye gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkence edenleri koruduÄŸu gerekÃ§esiyle muhtemel bir saldÄ±rÄ± iÃ§in korumaya alÄ±ndÄ±. Dostum'dan konuya ilÅŸkin aÃ§Ä±klama geldi.
Ä°talyan taksiciler, internet Ã¼zerinden taksi hizmeti sunan Uber'e iliÅŸkin yasaya karÅŸÄ± meydanlara indi. Protesto sÄ±rasÄ±nda taksicilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±
Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu, TÃ¼rkiye ile askeri teknik iÅŸbirliÄŸi alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun iki Ã¼lke yÃ¶netimi tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini sÃ¶yledi