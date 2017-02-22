10:54, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'da bugÃ¼n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak





FenerbahÃ§e ve Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ± arasÄ±nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollara araÃ§ giriÅŸine izin verilmeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FenerbahÃ§eÂ ve Rusya'nÄ±nÂ KrasnodarÂ takÄ±mÄ± arasÄ±nda bu akÅŸam 20.00'de Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollara araÃ§ giriÅŸine izin verilmeyecek. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar saat 16.00'dan itibarenÂ araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak. KarÅŸÄ±laÅŸma nedeniyle, D-100 gÃ¼ney yol BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geliÅŸ ÃœskÃ¼dar-Harem ayrÄ±mÄ±ndan itibaren Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Spor Kompleksi'ne gelen gÃ¼ney baÄŸlantÄ± yolu, Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtÃ§u ParkÄ± kavÅŸaÄŸÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m) ile BaÄŸdat Caddesi (Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Spor Kompleksi arkasÄ± TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Caddesi D-100 baÄŸlantÄ± yolu katÄ±lÄ±mÄ±ndan itibaren, KÄ±zÄ±ltoprak Recep Peker Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar) araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

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