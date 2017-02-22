10:54, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

AtatÃ¼rk havalimanÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± iddianamesi kabul edildi





BakÄ±rkÃ¶y 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 28 Haziran 2016'da DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve 45 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili 46 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin kabulÃ¼ne karar verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BakÄ±rkÃ¶y 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 28 Haziran 2016'da DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve 45 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili 46 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin kabulÃ¼ne karar verdi. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 28 Haziran 2016'da 45 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 46 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi.Â BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 262 sayfalÄ±k iddianamenin incelemesi, BakÄ±rkÃ¶y 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndanÂ yapÄ±ldÄ±.Â Mahkemece kabul edilen iddianamede,Â sanÄ±klarÄ±n "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan 46 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme", birden Ã§ok "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve birden Ã§ok "nitelikli mala zarar verme" suÃ§larÄ±ndan toplam 2 bin 132 yÄ±l ile 3 bin 342 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.Â TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 163 kiÅŸi ile malÄ±na zarar verilen 44 kiÅŸi de iddianamedeÂ "mÃ¼ÅŸteki" sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±.Â TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren 3 saldÄ±rgan hakkÄ±nda ise Ã¶ldÃ¼kleri iÃ§in takipsizlik kararÄ± verildi.Â 28 Haziran 2016'da yerel saatte 21:22'de Ä°stanbul'un BakÄ±rkÃ¶y ilÃ§esindeki AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda silahlÄ± ve bombalÄ± intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.