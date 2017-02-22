Malcolm X vefatÄ±nÄ±n 52. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ± | FOTO

ABD'deÂ Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden MÃ¼slÃ¼manÂ aktivist Malcolm X, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin 52. yÄ±lÄ±nda New York'ta anÄ±ldÄ±.
YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde ABD'de egemen olan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi etkili mÃ¼cadeleyle tÃ¼m dÃ¼nyada kitlelerin bÃ¼yÃ¼k saygÄ±sÄ±nÄ± kazanan Malcolm X'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 52. yÄ±lÄ±nda sevenleri mezarÄ±nÄ± ziyaret ederek dua etti.
BazÄ± ziyaretÃ§iler, Malcolm X'in mezarÄ±na Ã§iÃ§ek koydu, kimileri ise onun hatÄ±rasÄ± ve fedakarlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde andÄ±.
Ä°ngiltere'de bir yardÄ±m kuruluÅŸunda Ã§alÄ±ÅŸan Shantyl Rogers isimli kadÄ±n, ziyaret sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Malcolm X adÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in "Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve insan haklarÄ±" demek olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD'de siyahilerin, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini kazanmak iÃ§in geÃ§miÅŸte savaÅŸ vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Rogers, "Malcolm X bugÃ¼n hayatta olsaydÄ± ÅŸu anki atmosferden mutsuz olurdu. Hala siyahiler ve gÃ¶Ã§menler sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Malcolm'Ä±n da savunduÄŸu gibi insanlar arasÄ±nda renk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± deÄŸil sevgi olmalÄ±." dedi.
Ä°nÅŸaat iÅŸiyle uÄŸraÅŸan Saadiq Abdul Qadir de Malcolm X'in kendi hayatÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n ve bambaÅŸka biri haline gelerek insanlara Ã¶nderlik etmesinin Ã¶rnek alÄ±nacak bir hayat hikayesi olduÄŸunu belirtti.
Malcolm X'in sadece kendi hayatÄ±nÄ± deÄŸil birÃ§ok insanÄ±n hayatÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtirdiÄŸini vurgulayan Abdul Qadir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Malcolm X bugÃ¼n hayatta olsaydÄ± yine aynÄ± ÅŸekilde ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele ederdi. O sadece yerel deÄŸil kÃ¼resel olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼, biz de bugÃ¼n Ã¶yle davranmalÄ±, kendimizi, ailemizi, toplumumuzu ve tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± daha gÃ¼zel hale getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Malcolm X sadece kendi toplumuna deÄŸil Ã§ok daha geniÅŸ kitlelere ilham verdi. Malcolm X benim iÃ§in deÄŸiÅŸim, kendi hayatÄ±nÄ± ve etrafÄ±ndakilerin hayatÄ±nÄ± daha iyi hale getirmek demek. O kendisiyle beraber Ã§evresini de dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼."
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ABD'de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± mÃ¼cadelenin en Ã¶nemli isimlerinden Malcolm X'in sevenleri mezarÄ±nÄ± ziyaret ederek dua etti
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