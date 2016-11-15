11:11, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã–SYM'den YGS adaylarÄ±na kimlik uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM tarafÄ±ndan, 12 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvuran adaylarÄ±n, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸi, bu nedenle adaylarÄ±n "geÃ§ici kimlik kartÄ±" ile de sÄ±nava girebilecekleri duyuruldu.

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce kimlik kartlarÄ±nÄ±n yenilenmesi baÅŸvurularÄ±nda yeni kart dÃ¼zenleninceye kadar verilecek geÃ§ici kimlik belgesinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸi, daha Ã¶nce 15 gÃ¼n sÃ¼reyle geÃ§erli olacaÄŸÄ± duyurulan belgenin, kiÅŸinin kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar kabul edilmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

YGS'ye girecek 1998-1999-2000 yÄ±lÄ± doÄŸumlu Ã¶ÄŸrencilerin kimlik kartlarÄ±nÄ±n Ã¶ncelikli olarak basÄ±mÄ± iÃ§in gerekli sistemsel dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen duyuruda, "2017 YGS adaylarÄ±, gÃ¼ncel fotoÄŸraflÄ± ve soÄŸuk damgalÄ± mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarÄ±, geÃ§erlilik sÃ¼resi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen geÃ§ici kimlik belgesi ile sÄ±nava girebilecekler." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.