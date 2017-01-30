11:11, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Dolar/TL 7 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼





Dolar 3,6190 liradan, avro 3,8180 liradan gÃ¼ne baÅŸladÄ±. Dolar/TL, saat 10.54 itibari ile yaklaÅŸÄ±k 7 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6078'i gÃ¶rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ne satÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±Â baÅŸlayan dolar/TL, yaklaÅŸÄ±k 7 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6078'i gÃ¶rdÃ¼. Son gÃ¼nlerde kÃ¼resel piyasalarda azalan dolar talebine paralel etkili olanÂ dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimini bugÃ¼ne de taÅŸÄ±yan dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yanaÂ dipÂ seviyesi olan 3,6078'i gÃ¶rdÃ¼. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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