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Kosova muhalefetinden sınır raporuna itiraz
Kosova muhalefetinden sınır raporuna itiraz

Kosova’nın Karadağ ile sınır çizgisinin belirlenmesi anlaşmasıyla toprak kaybetmediğine dair Devlet Komisyonu’nun "toprak kaybı yok" raporunun, taraflı ve işbaşındaki Hükümet’in hizmetinde olduğu gerekçesiyle itiraz edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova’nın Karadağ ile sınır çizgisinin belirlenmesi anlaşmasıyla toprak kaybetmediğine dair Devlet Komisyonu’nun bulgularını takdimi iktidar ve muhalefet arasında tansiyon düşmedi.

Devlet Komisyonu halen final olmayan fakat muhalefetin iddia ettiği gibi sınır çizgisinin belirlenmesiyle Kosova’nın 8 bin hektar toprak kaybetmediğini saptayan bulguları takdim etti.

Devlet Komisyonu’nun bulguları takdim etmesinden sonra, muhalefetten tepki gecikmedi.

Vetëvendosje milletvekili Albulena Haxhiu, Devlet Komisyonu’nun tek taraflı ve işbaşındaki Hükümet’in hizmetinde olduğunu iddia etti.

Çakor Dağı’nın Karadağ’ın bölümü olduğunu belirten Devlet Komisyonu’nun bulgularına karşı koyan Haxhiu, iktidarın Karadağ ile Sınır Anlaşması’nı Meclis’e sevk etmeye denemesi halinde muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşacağını açıkladı.

“Toprak bağışlama heveslere bizler, Meclis içinde olduğu gibi dışında da güçlüce karşı koyacağız. Hükümet, aynı anlaşmayı Meclis’e tekrar sevk etme çabasında bulunursa o zaman doğal olarak geçen oturumlarda gibi yine karşı koymayı sürdüreceğiz.” diye belirten Haxhiu, bunun ülkede yeni tansiyonlara yol açacağını fakat bunun sorumlusunun Mustafa Hükümeti’nin olacağını ifade etti.

Devlet Komisyonu bulgularının, Hükümet’e sevk edilmesinden önce kamuoyu tartışmalarına sunulması bekleniyor.

Bundan sonra Hükümet’in onaylanması için Karadağ ile Sınır Anlaşması’nı Meclis’e tekrar sevk etmesi bekleniyor.



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