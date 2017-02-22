11:38, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Elektrik borcu olan Ã§iftÃ§ilere bu yÄ±l da destek yok





BazÄ± illerde Ã¼retim yapan, tarÄ±msal sulamaya iliÅŸkin elektrik borcu bulunan Ã§iftÃ§iler, bu borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyinceye kadar tarÄ±msal desteklerden yararlanamayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TarÄ±msal sulamaya iliÅŸkin elektrik borcu olan, yÃ¼ksek kayÄ±plÄ± elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri kapsamÄ±na giren 6 ilde Ã¼retim yapan Ã§iftÃ§iler, bu yÄ±l da borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyinceye kadar tarÄ±msal desteklerden faydalanamayacak. GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, "TarÄ±msal Sulamaya Ä°liÅŸkiÌ‡n Elektrik Borcu Bulunan Ã‡iftÃ§ilere Bu BorÃ§larÄ± Ã–deninceye Kadar 2017 YÄ±lÄ±nda TarÄ±msal Destekleme Ã–demesi YapÄ±lmamasÄ±na Ä°liÅŸkin Uygulama TebliÄŸi", Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna gÃ¶re, yÃ¼ksek kayÄ±plÄ± elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri kapsamÄ±na giren ve DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa, Mardin, Batman, Siirt, ÅžÄ±rnak'ta Ã¼retim yapan elektrik borcu olan Ã§iftÃ§ilere verilecek tarÄ±msal destekleme bedeline bloke konulacak. Bloke konulmuÅŸ fark Ã¶demesi desteklerine konu Ã¼rÃ¼nlerde, Ã§iftÃ§inin alacaÄŸÄ± bitkisel Ã¼retim destekleme hak ediÅŸinin Ã§iftÃ§iye Ã¶denebilmesi iÃ§in ÅŸirketin borcun Ã¶dendiÄŸini bankaya bildirmesi gerekecek. Bildirim yapÄ±ldÄ±ktan sonra destekleme alacaÄŸÄ±, hak sahibine verilecek. Ã‡iftÃ§inin, borcun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bedelin ÅŸirket hesabÄ±na aktarÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmesi halinde, dÃ¼zenlenecek muvafakatnameye gÃ¶re destekleme tutarÄ±ndan, ÅŸirket tarafÄ±ndan bankaya bildirilen borÃ§ miktarÄ± kadar kÄ±sÄ±m ÅŸirket hesabÄ±na aktarÄ±lacak. AktarÄ±m iÅŸleminden sonra Ã§iftÃ§inin bakiye alacaÄŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± takdirde sÃ¶z konusu tutar Ã§iftÃ§iye Ã¶denecek. Åžirket, borÃ§lulara ait bilgileri ve miktarlarÄ±nÄ± gÃ¶steren listeleri, Ã¶deme yapÄ±lmadan en geÃ§ 3 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceden bankaya iletecek.

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