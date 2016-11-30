DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

11:51, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

"ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± polislere tutuklama





Ardahan'da, FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan karakol amiri, komiser, komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ve polislerden oluÅŸan 24 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ardahan'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla yakalanan 24 polisin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ardahan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± olan "Bylock" kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 31 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu Ã§erÃ§evede Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Ardahan il merkezli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, eÅŸ zamanlÄ± operasyonda karakol amiri, komiser, komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, polis memurundan oluÅŸan 24 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n ev, iÅŸ yeri ve araÃ§larÄ±ndaki aramada delil niteliÄŸi olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len eÅŸyaya el konulduÄŸu belirtilerek, polisteki iÅŸlemleri biten 24 zanlÄ±nÄ±n savcÄ±lÄ±k sorgusu sonrasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± sulh ceza hakimliÄŸince "FETÃ–/PDY Ã¼yesi olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Operasyon Ã§erÃ§evesinde aranan bir kiÅŸinin baÅŸka bir ilin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada tutuklu olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 zanlÄ± hakkÄ±nda da yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

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