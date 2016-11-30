DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ardahan'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla yakalanan 24 polisin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ardahan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± olan "Bylock" kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 31 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Bu Ã§erÃ§evede Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Ardahan il merkezli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, eÅŸ zamanlÄ± operasyonda karakol amiri, komiser, komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, polis memurundan oluÅŸan 24 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n ev, iÅŸ yeri ve araÃ§larÄ±ndaki aramada delil niteliÄŸi olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len eÅŸyaya el konulduÄŸu belirtilerek, polisteki iÅŸlemleri biten 24 zanlÄ±nÄ±n savcÄ±lÄ±k sorgusu sonrasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± sulh ceza hakimliÄŸince "FETÃ–/PDY Ã¼yesi olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Operasyon Ã§erÃ§evesinde aranan bir kiÅŸinin baÅŸka bir ilin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada tutuklu olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 zanlÄ± hakkÄ±nda da yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "Åžu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Sadece cumhurbaÅŸkanÄ±-baÅŸbakan kavgalarÄ± dahi sistemi sorgulamak iÃ§in yeterlidir" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itimlerin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyecek bir rehber hazÄ±rlamayÄ± planlÄ±yor
Ardahan'da, FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan karakol amiri, komiser, komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ve polislerden oluÅŸan 24 kiÅŸi tutuklandÄ±
BazÄ± illerde Ã¼retim yapan, tarÄ±msal sulamaya iliÅŸkin elektrik borcu bulunan Ã§iftÃ§iler, bu borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyinceye kadar tarÄ±msal desteklerden yararlanamayacak
Dolar 3,6190 liradan, avro 3,8180 liradan gÃ¼ne baÅŸladÄ±. Dolar/TL, saat 10.54 itibari ile yaklaÅŸÄ±k 7 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6078'i gÃ¶rdÃ¼.
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek "geÃ§ici kimlik kartÄ±" ile de sÄ±nava girebilecek
BakÄ±rkÃ¶y 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 28 Haziran 2016'da DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve 45 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili 46 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin kabulÃ¼ne karar verdi
FenerbahÃ§e ve Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ± arasÄ±nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollara araÃ§ giriÅŸine izin verilmeyecek
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Terzi'yi vurarak FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Sultanbeyli ve Pendik'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde 44 sanÄ±k yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi
Nusaybin'de ele geÃ§irilen Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± ve mÃ¼himmat imha edildi
Ankara'da Erzurum Karacasuyu kÃ¶yÃ¼ DerneÄŸinin toplantÄ±sÄ±nda kalp krizi geÃ§iren SavcÄ± Sayan, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Nusaybin ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Åžerif, TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi beÅŸinci toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± okullarda Ã¶ÄŸretilebilecek yabancÄ± dillere FarsÃ§a, Korece ve Urduca'yÄ± ekledi