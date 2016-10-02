11:58, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Diyanet Ä°ÅŸleri fetva rehberi hazÄ±rlayacak





Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itimlerin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyecek bir rehber hazÄ±rlamayÄ± planlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,Â fetvaÂ dil ve Ã¼slubuna yÃ¶nelik kriterlerin belirleneceÄŸi birÂ rehberÂ hazÄ±rlayacak. BaÅŸkanlÄ±k, vatandasÌ§larÄ±n ve din goÌˆrevlilerinin dini konulardaki sorularÄ±nÄ± etkin bir sÌ§ekilde cevaplandÄ±rmak uÌˆzere bir sistem kuracak. Diyanetin 2017 Performans ProgramÄ±'nda yer alan bahse konu maddede,Â Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek KuruluÂ uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itim duÌˆzenlenmesinin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyerek bir rehber hazÄ±rlanmasÄ± planlanÄ±yor. Bu kapsamda ayrÄ±ca, verilen fetvalarÄ± degÌ†erlendirmek icÌ§in de cÌ§alÄ±sÌ§tay yapÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

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