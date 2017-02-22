12:04, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan: Sadece kavgalar bile sistemi sorgulamak iÃ§in yeterli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â "15 Temmuz bir kez daha gÃ¶stermiÅŸtir ki Ã¶ldÃ¼rmeyen her darbe gÃ¼Ã§lendirir. TÃ¼rkiye, dimdik ayakta durarak gÃ¶ÄŸÃ¼slediÄŸi tÃ¼m saldÄ±rÄ±lardan, krizlerden, kaoslardan, darbelerden gÃ¼Ã§lenerek Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ bir Ã¼lkedir." dedi.

"Bizim kitabÄ±mÄ±zda geriye gitmek yoktur, ileriye, daima ileriye, bunu da kararlÄ± bir ÅŸekilde yol almak suretiyle sÃ¼rdÃ¼rmek zorundayÄ±z." diyen ErdoÄŸan, "Milletimize sÃ¶zÃ¼mÃ¼z var, inÅŸallah TÃ¼rkiye'yi muasÄ±r medeniyetler seviyesine Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

'CUMHURBAÅžKANI-BAÅžBAKAN KAVGALARI DAHÄ° SÄ°STEMÄ° SORGULAMAK Ä°Ã‡Ä°N YETERLÄ°'

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "Åžu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Sadece cumhurbaÅŸkanÄ±-baÅŸbakan kavgalarÄ± dahi sistemi sorgulamak iÃ§in yeterlidir." ifadesini kullanan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye, yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§ekiÅŸmelerden, yetki karmaÅŸalarÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zararlar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Darbelerin, muhtÄ±ralarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± siyasi kaoslar, ekonomik krizler Ã¼lkemize fevkalade aÄŸÄ±r bir maliyet yÃ¼klemiÅŸtir. Åžu anda bakÄ±yorum ne diyorlar biliyor musunuz? '16 Nisan'la birlikte artÄ±k TÃ¼rkiye'de yasama organÄ± yok' diyorlar. DÃ¼rÃ¼st olun. Siyaset eÄŸer dÃ¼rÃ¼st yapÄ±lÄ±rsa, millet sizi bir yerlere getirir. EÄŸer siyaseti dÃ¼rÃ¼st yapmazsanÄ±z sittinsene yine aynÄ± yerde oturmaya devam edersiniz."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "On yÄ±ldÄ±r sorun Ã§Ä±kmadan yÃ¼rÃ¼mesinin kerameti sistemde deÄŸil. AynÄ± siyasi ekolden gelen, aynÄ± ideallere sahip, birbirlerini yakÄ±ndan tanÄ±yan insanlar bu makamlarda olduÄŸu iÃ§in sorun Ã§Ä±kmadÄ±. Ben sÃ¶ylÃ¼yorum, Ã¶nceki SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ile bu noktada sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±k, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ patÄ±rtÄ± olmadÄ±ysa o da bizim sabrÄ±mÄ±zdan kaynaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼, 'Devletin tepesinde kavga gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ olmaz' diye inandÄ±k, sabrettik ve sabÄ±rla hamdolsun iÅŸi bu noktaya kadar getirdik." dedi.

"Gerek AK Parti gerek MHP tabanÄ± gerek Cumhuriyet Halk Partisi tabanÄ±, oraya gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ olanlar ve hatta HDP'ye gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ olan tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum" diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Gelin bu bÃ¼yÃ¼k tarihi reformda bir konsolidasyona gidelim ve bÃ¶ylece 16 Nisan'da birliÄŸi, beraberliÄŸi, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye'nin, lider bir TÃ¼rkiye'nin, mÃ¼reffeh bir TÃ¼rkiye'nin sistem noktasÄ±nda temel taÅŸlarÄ±nÄ± yerli yerine koyalÄ±m." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu sistemin en bÃ¼yÃ¼k garantisi millet. Ã‡Ã¼nkÃ¼ milletimizin yÃ¼zde 50'den fazlasÄ±nÄ±n desteÄŸini almak demek, toplumun tamamÄ±nÄ± kucaklamaya talip olmak, bunun iÃ§in gereken programa, plana, projeye, Ã§oÄŸulcu anlayÄ±ÅŸa sahip olmak demektir." dedi.