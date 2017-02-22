12:18, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

SrebrenitsalÄ± annelerden soykÄ±rÄ±m davasÄ±na destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra Avrupa'da yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k insanlÄ±k trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372Â BoÅŸnakÂ sivilin SÄ±rplar tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â Srebrenitsa soykÄ±rÄ±mÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden anneler, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ±Â soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±nÄ± destekliyor.

AA muhabirine aÃ§Ä±klamada bulunan SrebrenitsalÄ± anneler, kaybettikleri yakÄ±nlarÄ± iÃ§in adaletin yerini bulmasÄ± gerektiÄŸi noktasÄ±nda hemfikir.

SoykÄ±rÄ±mda oÄŸlunu ve eÅŸini kaydedenÂ SrebrenitsaÂ ve Zepa Anneleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ±Â Munira Subasic, soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istediklerini belirterek, "SoykÄ±rÄ±m maÄŸdurlarÄ± olarak buna hakkÄ±mÄ±z var." dedi.

"SIRBÄ°STAN, SREBRENÄ°TASA'DA SOYKIRIMA DESTEÄžÄ° SAÄžLAYAN TARAF"

SoykÄ±rÄ±mda hayatta kalanlar olarak, gelecek nesillere Bosna Hersek'teki savaÅŸta neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek istediklerini vurgulayan Subasic, kaybettikleri yakÄ±nlarÄ± iÃ§in adalet istediklerini ifade etti.

Subasic, soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n SÄ±rplar iÃ§in de Ã¶nemli olduÄŸunu savunarak, "SÄ±rbistan, istese de istemese de sorumluluÄŸu almak durumunda. SÄ±rbistan, Srebrenitsa'da soykÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ±nda gerekli olan tÃ¼m desteÄŸi saÄŸlayan taraf. Onlar yardÄ±m etmeseydi, BosnalÄ± SÄ±rplar hiÃ§bir ÅŸey yapamazdÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

SÄ±rp tarafÄ±nÄ±n davanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± desteklemediÄŸini ve bunun iÃ§in yeterli delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸunu aktaran Subasic, savaÅŸÄ± yaÅŸayanlarÄ±n "canlÄ± deliller" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"UZUN ZAMANDIR BEKLÄ°YORUZ"

Srebrenitsa soykÄ±rÄ±mÄ±nda oÄŸlunu kaybeden Kada Hotic de SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± uzun zamandÄ±r beklediklerini belirterek, "SÄ±rbistan'Ä±n hem Srebrenitsa'da, hem de diÄŸer ÅŸehirlerde yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n ve soykÄ±rÄ±mlarÄ±n hesabÄ±nÄ± vermesi gerekiyor. Srebrenitsa'da yaÅŸananlar iÃ§in bazÄ± bireyler cezalandÄ±rÄ±ldÄ± ancak soykÄ±rÄ±m kararÄ± alan bireyler deÄŸil kurumlardÄ±." dedi.

DavanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±yla kurban yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r aradÄ±ÄŸÄ± adaletin kÄ±smen saÄŸlanacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Hotic, "SÄ±rplar gereksiz yere gerginlik yaratÄ±yor. EÄŸer delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlarsa neden bu kadar korkuyorlar?" diye konuÅŸtu.

Hotic sadece Srebrenitsa'da deÄŸil Prijedor, Sanski Most, Visegrad ve daha birÃ§ok ÅŸehirde BoÅŸnak halkÄ±nÄ±n tamamen yok edilmek istendiÄŸini vurgulayarak, Ã¼lkede yaÅŸayan her BoÅŸnak bireyin adalet beklediÄŸini sÃ¶yledi.

"ADALET Ä°STÄ°YORUZ"

SoykÄ±rÄ±mda oÄŸlunu kaybeden Hajra Catic ise oÄŸlunun cesedine aradan geÃ§en 22 yÄ±la raÄŸmen ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, davanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±na SÄ±rplarÄ±n tepki gÃ¶stermesine anlam veremediÄŸini ifade etti.

Bosna'daki savaÅŸÄ±n SÄ±rbistan tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve BosnalÄ± SÄ±rplarÄ±n da onlar tarafÄ±ndan silahlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸinin bilindiÄŸini savunan Catic, "Adalet istiyoruz." dedi.

Bosna'daki savaÅŸta iki oÄŸlunu ve 20'den fazla yakÄ±n akrabasÄ±nÄ± kaybeden Suhra Malic de SÄ±rplarÄ±n hala soykÄ±rÄ±mÄ± inkar etmelerini anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DavanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan herkese teÅŸekkÃ¼r eden Malic, "DÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±z, bugÃ¼n de buna tepki gÃ¶stermeye devam ediyor." dedi.

SIRPLAR KARARA TEPKÄ°LÄ°

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic, Ã§ok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸu ve siyasi parti temsilcisinin katÄ±lÄ±mÄ±yla geÃ§en hafta Saraybosna'da yapÄ±lan toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

DavanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±na tepki gÃ¶steren ve Ä°zetbegovic'in bÃ¶yle bir yetkiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren SÄ±rp tarafÄ±, son olarak devlet dÃ¼zeyindeki hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilebileceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Hollanda'nÄ±n Lahey ÅŸehrindeki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, 2007'nin ÅŸubat ayÄ±nda, Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± delil yetersizliÄŸinden reddetmiÅŸ, yeni deliller bulunmasÄ± halinde 10 yÄ±l iÃ§inde davanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

DavanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in tanÄ±nan sÃ¼re, ÅŸubat ayÄ± sonunda dolacak.