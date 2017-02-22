11:59, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Bab ilÃ§esinde ilerleyiÅŸ devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§e merkezinde ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ediyor.

HarekatÄ±n 183'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki topÃ§u ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla DEAÅž hedefleri imha ediliyor. Ã–SO birlikleri, Bab ilÃ§esi Kef kavÅŸaÄŸÄ±nda bir araya gelerek, karadan DEAÅž hedeflerine silah ve doÃ§kalarla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenliyor.

GÃ¼n iÃ§inde mayÄ±n ve tuzaklarla dolu olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len binalara temkinli yaklaÅŸan birlikler, girdikleri binayÄ± inceleyerek Ã§evresinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor. Ã–SO birlikleri, ilÃ§e merkezindeki mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± tuzaklara raÄŸmen gÃ¼venliÄŸi Ã¼st safhaya Ã§Ä±karmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele veriyor.

TÃœNELLERE MAYIN YERLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž

Ã–SO saha komutanÄ± Ahmed eÅŸ-Åžahabi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bab'da sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde ilerlediklerini dile getirdi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait tÃ¼nellerin de kontrollÃ¼ ilerlemedeki esas etkenlerden biri olduÄŸuna dikkati Ã§eken Åžahabi, "Bab ilÃ§e merkezinde ve Ã§evresinde DEAÅž'a ait Ã§ok sayÄ±da yer altÄ± tÃ¼neli mevcut. Bundan dolayÄ± ilÃ§ede kademeli bir ÅŸekilde ilerleme saÄŸlÄ±yoruz. DEAÅž, tÃ¼nellere mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirmiÅŸ." dedi.

Åžahabi, ilÃ§enin batÄ± ve gÃ¼neybatÄ± kesimlerinin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã–SO birliklerinin kontrolÃ¼nde olduÄŸunu, ilÃ§e merkezinin giriÅŸindeki Kef kavÅŸaÄŸÄ±, buÄŸday silolarÄ± ile bÃ¶lgesi, Tadif kavÅŸaÄŸÄ± ve Usame Camii Ã§evresinin de muhalif gÃ¼Ã§lerde olduÄŸunu kaydetti.

Bab ilÃ§e merkezinde DEAÅž'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼nellerden dolayÄ± zorluklar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžahabi, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''KontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlerde DEAÅž unsurlarÄ± daha Ã¶nce kazdÄ±klarÄ± tÃ¼nellerden Ã§Ä±karak bize saldÄ±rÄ±yor. Ä°lÃ§ede sivillerin arasÄ±nda, her sokak baÅŸÄ± ve caddede DEAÅž'a ait bir hazÄ±r bombalÄ± araÃ§ var. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r bunlarÄ±n da Ã¼stesinden geliyoruz. Sivillerin zarar gÃ¶rmemeleri iÃ§in bÃ¶lgeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. DEAÅž, ilÃ§ede sivilleri canlÄ± kalkan olarak kullanÄ±yor.''

Ä°lÃ§e merkezi ve Ã§evresindeki belde ile kÃ¶yler arasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÄ±klÄ±kla kullandÄ±ÄŸÄ± yer altÄ± tÃ¼nellerinin bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan Åžahabi, ''Bab'dan Tadif'e, Bab'dan Bizaa'ya Bab'dan Kabasin beldesine kadar Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yer altÄ± tÃ¼nelleri mevcut. DEAÅž, eski sulama kanallarÄ±nÄ± geniÅŸleterek tÃ¼nellere Ã§evirdi, ÅŸimdi de bu tÃ¼nelleri kullanÄ±yorlar. DEAÅž bu kanallardan araÃ§ ve motosikletlerle hareket ediyor.'' ifadelerini kullandÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korunmak iÃ§in yer altÄ±nda yollar inÅŸa ettiÄŸine deÄŸinen Åžahabi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DEAÅž, rejimin kullanmadÄ±ÄŸÄ± tren raylarÄ±nÄ± sÃ¶kerek Bab'daki tÃ¼nellerde kullanÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, mÃ¼himmatlarÄ±nÄ± bu raylar Ã¼zerinden taÅŸÄ±yarak istediÄŸi yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. DEAÅž'Ä±n irili ufaklÄ± Ã§ok sayÄ±da tÃ¼neli mevcut. DEAÅž aynÄ± zamanda tutukladÄ±ÄŸÄ± sivillerle bu tÃ¼nelleri kazdÄ±. Bizzat kendisi kazmadÄ±. Daha sonra terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, tÃ¼nellerin yerleri bilinmesin diye kazanlarÄ± infaz ediyor. DEAÅž, genellikle sigara iÃ§tiÄŸi gerekÃ§esiyle bir iki aylÄ±ÄŸÄ±na tutukladÄ±ÄŸÄ± sivillerle bu tÃ¼nelleri kazdÄ±.''

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