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16:03, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 12:30, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

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HDP: Figen YÃ¼ksekdaÄŸ iÃ§in verilen kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz
HDP: Figen YÃ¼ksekdaÄŸ iÃ§in verilen kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz

HDP AÄŸrÄ± Milletvekili TaÅŸdemir, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda verilen bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n vekilliÄŸi meÅŸruiyetini saray ittifaklarÄ±ndan almadÄ±, onunla da kaybetmeyecektir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet TaÅŸdemir, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Figen YÃ¼ksekdaÄŸÂ hakkÄ±nda verilen bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n vekilliÄŸi meÅŸruiyetiniÂ saray ittifaklarÄ±ndan almadÄ±, onunla da kaybetmeyecektir." dedi.

TaÅŸdemir, Mecliste dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸine dair mahkeme kararÄ± kesinleÅŸen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesine tepki gÃ¶sterdi.

Dirayet TaÅŸdemir, "Hukuksuz operasyonlarla yapÄ±lan tutuklamalar, keyfi tasarruflarla taÃ§landÄ±rÄ±lÄ±lÄ±yor. Hukuk tek adamÄ±n mÃ¼lkÃ¼ haline getiriliyor. Meclis bu kararlarla fiilen iÅŸlevsiz hale getiriliyor, siyaset yapmanÄ±n olanaklarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± yargÄ±layan hakim ve savcÄ±larÄ±n hepsinin, bugÃ¼n "TerÃ¶rist" olduklarÄ± iddiasÄ±yla cezaevinde yattÄ±klarÄ±nÄ± iddia eden TaÅŸdemir, "SonuÃ§ olarak terÃ¶rist olduklarÄ± ifade edilen hakimlerin hukuksal kararlarÄ±nÄ±n adil olduÄŸunu kim iddia edebilir? Verilen bu kararla, FETÃ–'cÃ¼lerin kumpaslarÄ± miras alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla dÃ¼nkÃ¼ kararla birlikte bir kez daha yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular PKK operasyonu Figen YÃ¼ksekdaÄŸ HDP
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