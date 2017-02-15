12:29, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±brÄ±s'ta TÃ¼rk tarafÄ± masaya oturmayacak





RumlarÄ±n Enosis kararÄ± sonrasÄ± TÃ¼rk tarafÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak liderler toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde sÃ¼reÃ§Â durma noktasÄ±na geldi. KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'nÄ±n yarÄ±n ara bÃ¶lgede yapÄ±lmasÄ± planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'nÄ±n, Rum tarafÄ±nÄ±n "Enosis (KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a ilhakÄ±) referandumunun okullarÄ±nda kutlanmasÄ±" kararÄ±ndan geri adÄ±m atmamasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yarÄ±nkiÂ liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine katÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi.Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum MeclisininÂ 10 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± "Enosis referandumunun kutlanmasÄ±" kararÄ±ndan geri dÃ¶nÃ¼lmediÄŸi iÃ§inÂ yarÄ±n ara bÃ¶lgede yapÄ±lmasÄ± planlanan liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine katÄ±lmayacak.Â KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BM KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin ara buluculuÄŸunda 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Rum Meclisi, 10 Åžubat'ta KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Enosis referandumunun, yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde okullarda kutlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar almÄ±ÅŸtÄ±. 16 Åžubat'ta yapÄ±lan liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ise Rum lider Nikos Anastasiadis, kapÄ±yÄ± sertÃ§e vurarak mÃ¼zakere masasÄ±ndan kalkmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.