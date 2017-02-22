12:45, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

GÃ¼len'in avukatÄ± Orhan Erdemli yakalandÄ±





FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yÄ±llardÄ±r avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Orhan Erdemli, yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY elebaÅŸÄ±Â Fetullah GÃ¼len'inÂ yÄ±llardÄ±rÂ avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Orhan Erdemli, yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, FETÃ–/PDY soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda aranan Erdemli'nin Ä°stanbul'da bulunduÄŸu adresin tespit edilmesi Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve jandarma ekipleri ortak operasyon dÃ¼zenledi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Erdemli, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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