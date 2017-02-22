Ä°srail, DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait bir evi yÄ±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi ekiplerinin, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n kuzeyinde bir Filistinliye ait evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AA muhabirine konuÅŸan ev sahibi Luey Ebu Ramuz, belediye ekiplerine eÅŸlik eden Ä°srail polislerinin evi Ã§evreleyerek kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
EÅŸi ve 5 Ã§ocuÄŸuyla 7 yÄ±ldÄ±r sÃ¶z konusu evde oturduklarÄ±nÄ± ifade eden Ebu Ramuz, "Bizi zor kullanarak dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±lar. EÅŸyalarÄ± almamÄ±za izin vermediler. Ã‡ocuklarÄ±n defter ve kitaplarÄ±nÄ± almak iÃ§in iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda ailemin Ã¶nÃ¼nde onur kÄ±rÄ±cÄ± sÃ¶zlerle beni darp ettiler. YÄ±kÄ±m iÅŸlemi bitene kadar evin yakÄ±nÄ±nda beklemek zorunda kaldÄ±k." dedi.
BarÄ±nacak bir yerleri kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ebu Ramuz, uzun yÄ±llar ruhsat almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun iÃ§in yÃ¼ksek Ã¼cretler Ã¶dediÄŸini ancak tÃ¼m Ã§abalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
"Bu, Ä°srail siyaseti. Bize ev yapmak iÃ§in ruhsat vermiyorlar. Ailemizin ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±nmasÄ± iÃ§in ev yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise gelip yÄ±kÄ±yorlar." diyen Ebu Ramuz, Yahudi iÅŸgalci yerleÅŸimcilere ise hesapsÄ±z ruhsat verildiÄŸini kaydetti.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne baÄŸlÄ± Abdullah el-Havrani AraÅŸtÄ±rma Merkezine gÃ¶re, Ä°srail makamlarÄ± 2016'da Filistinlilere ait 488 ev ile Ã§eÅŸitli amaÃ§larla kullanÄ±lan 535 tesisi yÄ±ktÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler verilerine gÃ¶re de Ä°srail'e baÄŸlÄ± belediye, DoÄŸu KudÃ¼s'te yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle en az 14 evi yÄ±ktÄ±.
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