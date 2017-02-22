12:57, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ege Denizi'nde 51 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





AyvacÄ±k ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek isteyen 51 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 51 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Babakale Burnu'ndan bir grubun tekneyle ayrÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, sÃ¶z konusu yabancÄ± uyruklularÄ±n yerini tespit etti. Ä°kazlara raÄŸmen tekne Midilli AdasÄ±'nÄ±n batÄ±sÄ±na doÄŸru kaÃ§maya devam etti. Bunun Ã¼zerine Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait bir gemi ile 2 bot operasyon dÃ¼zenledi. Operasyon sonucu tekne, Babakale Burnu'nun 42 mil aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk arama kurtarma bÃ¶lgesinde durduruldu. Teknedeki 49'u Pakistan, birer Azerbaycan ve Ukrayna uyruklu 51 kiÅŸi yakalandÄ±. YabancÄ± uyruklular KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu LimanÄ±'na, tekne ise sahil gÃ¼venlik botu tarafÄ±ndan yedeklenerek Babakale LimanÄ±'na getirildi. Â

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