13:01, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'da 12 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Nangarhar'Ä±n Hasaki Mine ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonda 12 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 12 Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Nangarhar ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Nangarhar'Ä±n Hasaki Mine ilÃ§esinde DEAÅž'i hedef alan operasyon dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi. Hoqyani, havadan ve karadan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 12 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 4'Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hogyani, operasyonda 9 kÃ¶yÃ¼n DEAÅž Ã¼yelerinden temizlendiÄŸini kaydetti.

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