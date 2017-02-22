13:05, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

TSK'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± kalktÄ±. ArtÄ±k kadÄ±n subay ve astsubaylar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takarak Ã§alÄ±ÅŸabilecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle, Genelkurmay karargahÄ±, kuvvet komutanlÄ±klarÄ± ve baÄŸlÄ± birliklerde gÃ¶rev yapan kadÄ±n subay ve astsubaylar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilecek. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri KÄ±yafet YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik hazÄ±rlandÄ±. DÃ¼zenlemeyleÂ TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri KÄ±yafet YÃ¶netmeliÄŸi'nin "Genel HÃ¼kÃ¼mleri" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne eklenen maddede,Â "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sÃ¶zleÅŸmeli subaylar, astsubaylar, sÃ¶zleÅŸmeli astsubaylar ve askeri Ã¶ÄŸrenciler ile bunlarÄ±n adaylarÄ± ve kursiyerleri, resmi Ã¼niformalarÄ±yla birlikte ÅŸapka, bere veya kep altÄ±na baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yÃ¼zlerini kapatmayacak ÅŸekilde takabilirler" ifadeleri yer aldÄ±. YÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.Â Â

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