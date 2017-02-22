13:14, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÄŸcÄ±lar, Kosova'nÄ±n Ä°pek ÅŸehri ile kardeÅŸ oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÄŸcÄ±lar ilÃ§esiyle ve Kosova'nÄ±n Ä°pek ÅŸehri, imzalanan protokolle "kardeÅŸ ÅŸehir" oldu.

Ä°ki ÅŸehir arasÄ±nda sosyoekonomik, kÃ¼ltÃ¼rel ve ticari iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± protokol, BaÄŸcÄ±lar'da imzalandÄ±.

BaÄŸcÄ±lar Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kosova Belediyeler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Naim Ä°smaili ile TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belediyeler BirliÄŸi (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu KosovalÄ± heyet, BaÄŸcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Lokman Ã‡aÄŸÄ±rÄ±cÄ±'yÄ± makamÄ±nda ziyaret etti.

Ziyaret sÄ±rasÄ±nda Ã‡aÄŸÄ±rÄ±cÄ± ile Ä°stiklal MarÅŸÄ± ÅŸairi Mehmet Akif Ersoy'un babasÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu yer olan Ä°pek ÅŸehrinin Belediye BaÅŸkanÄ± Gazmend Muhaceri, KardeÅŸ Åžehir ProtokolÃ¼â€™nÃ¼ imzaladÄ±.

AÃ§Ä±klamada Ã‡aÄŸÄ±rÄ±cÄ±, TÃ¼rkiye ile Kosova arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihi baÄŸlarÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk duyduklarÄ±nÄ±, ayrÄ±ca BaÄŸcÄ±lar Belediyesi olarak dost ve kardeÅŸ Ã¼lkelerle derin baÄŸlarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ziyaretin ardÄ±ndan misafir heyet, ilÃ§edeki OsmanlÄ± KonaÄŸÄ±, Mehmet Akif Ersoy KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ve MÃ¼zesi ile Ã‡anakkale Åžehitler ParkÄ± ve MÃ¼zesi'ni ziyaret etti.