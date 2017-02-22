Eski halÄ±lar 'kÄ±rkyama' ile ihraÃ§ Ã¼rÃ¼nÃ¼ oluyor | FOTO

DÃ¼nya Ã§apÄ±ndaÂ halÄ± restorasyon merkeziÂ olanÂ Aksaray'Ä±nÂ SultanhanÄ± beldesinde, tamiri mÃ¼mkÃ¼n olmayan eski halÄ±lar "patchwork" (kÄ±rkyama) tekniÄŸi ile bir araya getirilerek, baÅŸta ABD olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeye ihraÃ§ ediliyor.
Geleneksel halÄ± dokumacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ bÃ¼yÃ¼klÃ¼ 50'ye yakÄ±n halÄ± restorasyon atÃ¶lyesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± beldede, yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi geÃ§imini bu iÅŸten saÄŸlÄ±yor.
BugÃ¼ne kadar baÅŸta TBMM Milli Saraylar HalÄ± Koleksiyonu'ndaki tarihi halÄ±lar olmak Ã¼zere yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan kÄ±ymetli halÄ±larÄ±n restorasyonunun usta ellerde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± beldede, kullanÄ±lamaz durumdaki eski halÄ±lar da yeniden hayat buluyor.
TÃ¼rkiye'nin deÄŸiÅŸik yerlerinden toplanan eski, yamalÄ± ve deforme olmuÅŸ halÄ±larÄ±n Ã¶nce yÄ±kamasÄ± ve tÄ±raÅŸlamasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Burada bazÄ± aÅŸamalardan geÃ§irilen halÄ±lar, daha sonra ustalar tarafÄ±ndan istenilen zevke gÃ¶re parÃ§alar halinde kesilip birleÅŸtirilerek tekrar deÄŸerlendiriliyor.
HalÄ± ustasÄ± Ramazan Solak, 37 yÄ±ldÄ±r halÄ± tamiri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
HalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n belde halkÄ±nÄ±n geÃ§im kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu ve bu sektÃ¶rde SultanhanÄ±'nÄ±n Ã¶nemli bir yerde bulunduÄŸunu belirten Solak, gelen halÄ±larÄ± ilmek ilmek iÅŸleyerek tamirini, bakÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Patchwork yÃ¶ntemiyle yapÄ±lan halÄ±larÄ±n Ã§ok moda olduÄŸunu ve dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinden talep geldiÄŸini dile getiren Solak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu yÃ¶ntemle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halÄ±lar sayesinde iÅŸlerimiz Ã§ok iyi. Bize birÃ§ok yerden talep geliyor. Yurt iÃ§inin yanÄ± sÄ±ra baÅŸta ABD olmak Ã¼zere, Almanya, Fransa, Ä°talya ve Ä°srail'den bize sipariÅŸler geliyor. Åžu an talepleri yetiÅŸtiremeyecek seviyeye geldik. MÃ¼ÅŸteriler mobilyalarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶nderiyor. Biz de istenilen zevke gÃ¶re halÄ±larÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz. Ayda ortalama bin metrekare halÄ± yapÄ±yoruz. Bu da 450-500 halÄ±ya denk geliyor."
SultanhanÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Fahri SolakÂ da beldenin 1980 yÄ±lÄ±ndan beri yaptÄ±ÄŸÄ± tarihi halÄ± restorasyonu ile dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¼n kazandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Beldeye dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinden kÄ±ymetli halÄ±larÄ±n getirildiÄŸini ve bu sayede herkes tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Solak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Burada 50'ye yakÄ±n atÃ¶lye var. Beldemize gelen tarihi halÄ±larÄ±n ustalarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan tamiratÄ± yapÄ±lÄ±yor. UstalarÄ±mÄ±z, halÄ± sektÃ¶rÃ¼nde en iyisini yapmak iÃ§in sÃ¼rekli kendilerini geliÅŸtiriyor. Hem imalat, hem restorasyon hem de ÅŸu an moda olan patchwork konusunda en gÃ¼zel halÄ±lar burada yapÄ±lÄ±yor. Beldemizde 5 bin kiÅŸi bu meslekten ekmek kazanÄ±yor."
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Aksaray'Ä±n SultanhanÄ± beldesinde, tamiri mÃ¼mkÃ¼n olmayan eski halÄ±lar "patchwork" (kÄ±rkyama) tekniÄŸi ile bir araya getirilerek, baÅŸta ABD olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeye ihraÃ§ ediliyor
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