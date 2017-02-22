TÃ¼rk ve GÃ¼ney Koreli Ã¶ÄŸrenciler birlikte kazÄ± yapacak

Ankara Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Erkan Ä°biÅŸ, "Arkeoloji, Ã¼lkelerin ve bÃ¶lgelerin kÃ¼ltÃ¼rlerini ortaya Ã§Ä±karan, buluÅŸturan ve yaÅŸatan Ã¶nemli unsurlardan biridir. Bu anlamda GÃ¼ney Kore ve Ankara Ãœniversitesinin Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ankara Ãœniversitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ankara Ãœniversitesi Dil ve Tarih-CoÄŸrafya FakÃ¼ltesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Protohistorya ve Ã–nasya Arkeolojisi Ana Bilim DalÄ±'ndan 12 Ã¶ÄŸrenci, GÃ¼ney Kore Ãœniversitesi ile Ankara Ãœniversitesi arasÄ±ndaki akademik iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde GÃ¼ney Kore'ye gitti. 2020'ye kadar sÃ¼recek protokol kapsamÄ±nda, GÃ¼ney Koreli 12 arkeoloji Ã¶ÄŸrencisi de bilgi ve deneyimlerini artÄ±rmak iÃ§in Ankara Ãœniversitesince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len arkeolojik kazÄ±lara katÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye geldi. Ä°ÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda Ã¶zellikle Anadolu'da yazÄ±lÄ± dÃ¶nemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Asur ticaret kolonileri ve Hitit yerleÅŸimleri araÅŸtÄ±rÄ±lacak.
Ã–ÄŸrencilerin arkeolojideki modern teknikleri, restorasyon-konservasyon yÃ¶ntemlerini Ã¶ÄŸrenerek, iki Ã¼lkenin kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ± tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± bulacaÄŸÄ± anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler, yolculuklarÄ± Ã¶ncesi RektÃ¶r Prof. Dr. Erkan Ä°biÅŸ'i ziyaret ederek, teÅŸekkÃ¼rlerini iletti. Ziyarete GÃ¼ney Kore Cumhuriyeti Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yunsoo Cho da katÄ±ldÄ±.
Ä°biÅŸ, Ã¶ÄŸrencilere, "DÃ¼nyanÄ±n Ã¶teki ucunda ama TÃ¼rkiye'ye dost bir Ã¼lkeye gidiyorsunuz. GÃ¼ney Kore'nin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle insanlarÄ±nÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla ve TÃ¼rk sevgisiyle bambaÅŸka bir Ã¼lke olduÄŸunu gÃ¶receksiniz." ifadesini kullandÄ±.
Ã–ÄŸrencilerden zamanlarÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendirmelerini isteyen Erkan Ä°biÅŸ, "OranÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne dair mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar fazla bilgi edinmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Daha az uyuyun, daha Ã§ok iletiÅŸim kurun, daha Ã§ok konuÅŸmaya, Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Ãœlkemizi en iyi ÅŸekilde temsil edin." ifadesini kullandÄ±.
RektÃ¶r Ä°biÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n talimatÄ±yla birlikte hayata geÃ§en arkeoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼mÃ¼z ile bugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin 20 farklÄ± kentinde kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. GÃ¼ney Kore ve Ã¼niversitemiz arasÄ±nda bilimsel iÅŸ birliÄŸimizi bundan bÃ¶yle oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸumuz arkeoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile de yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz. Arkeoloji, Ã¼lkelerin ve bÃ¶lgelerin kÃ¼ltÃ¼rlerini ortaya Ã§Ä±karan, buluÅŸturan ve yaÅŸatan Ã¶nemli unsurlardan biridir. Bu anlamda GÃ¼ney Kore ve Ankara Ãœniversitesinin Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum."
Aksaray'Ä±n SultanhanÄ± beldesinde, tamiri mÃ¼mkÃ¼n olmayan eski halÄ±lar "patchwork" (kÄ±rkyama) tekniÄŸi ile bir araya getirilerek, baÅŸta ABD olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeye ihraÃ§ ediliyor
Ankara Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Ä°biÅŸ, "Arkeoloji, Ã¼lkelerin ve bÃ¶lgelerin kÃ¼ltÃ¼rlerini ortaya Ã§Ä±karan, buluÅŸturan ve yaÅŸatan Ã¶nemli unsurlardan biridir. Bu anlamda GÃ¼ney Kore ve Ankara Ãœniversitesinin Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" dedi
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