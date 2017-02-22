13:27, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

HDP'li vekil BeÅŸtaÅŸ'a 23 yÄ±la kadar hapis istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda 3 ayrÄ± suÃ§tan 23 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin anayasada deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan milletvekillerinin dosyalarÄ±nÄ±n incelenmesi sÃ¼rÃ¼yor.

Bu kapsamda DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 66 sayfalÄ±k iddianame, 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ä°ddianamede, Anayasa'nÄ±n 83. maddesi uyarÄ±nca BeÅŸtaÅŸ'Ä±n eylemlerine iliÅŸkin yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 fezlekenin TBMM'ye sunulmak Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne "Yasama DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶nderildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

6718 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun 1. maddesi ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±na eklenen geÃ§ici 20. madde gereÄŸince BeÅŸtaÅŸ'Ä±n fezlekelerde yer alan eylemlerine iliÅŸkin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, soruÅŸturma dosyalarÄ±nÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vasÄ±tasÄ±yla gereÄŸinin takdir ve ifasÄ± bakÄ±mÄ±ndan DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar Ã¶ncesi HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinden, "Åžu anda toplantÄ± halinde olan HDP MYK'dan halklarÄ±mÄ±za acil Ã§aÄŸrÄ±, Kobani'de durum son derece kritiktir. IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ve AKP iktidarÄ±nÄ±n Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek Ã¼zere halklarÄ±mÄ±zÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya ve sokaÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olanlara destek vermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±lan mesaja yer verildi.

Ã‡aÄŸrÄ± sonrasÄ± 6-8 Ekim'deki sokak olaylarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yaralandÄ±ÄŸÄ±, Ã§ok sayÄ±da kamu ve Ã¶zel bina ile araÃ§larÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hatÄ±rlatÄ±lan iddianamede, BeÅŸtaÅŸ'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± HDP Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ã¼yeleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, bÃ¶yle bir Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r yaÅŸanan olaylar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda HDP yetkilileri tarafÄ±ndan bilindiÄŸi, Ã§aÄŸrÄ± ile bu sonuÃ§larÄ±n meydana gelmesinin aÃ§Ä±kÃ§a amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±, teÅŸvik edildiÄŸi ve kasÄ±tlÄ± olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

DiyarbakÄ±r'da 13 EylÃ¼l 2015'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± doÄŸrultusunda BeÅŸtaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu grubun, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bulunan Sur ilÃ§esine girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, emniyet gÃ¶revlilerince toplanan kalabalÄ±ÄŸa, "daÄŸÄ±lÄ±n" ihtarÄ±nda bulunulmasÄ±na raÄŸmen grubun daÄŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, bu suretle BeÅŸtaÅŸ'Ä±n, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek" ve daÄŸÄ±lÄ±n ihtarÄ±na raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan ve ÅŸiddet kullanan grup iÃ§erisinde yer almak suretiyle Ã¼zerine atÄ±lÄ±, "2911 sayÄ±lÄ± yasaya muhalefet etmek" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±.

BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik olarak Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Ã§aÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± dÃ¼zenlenerek TBMM'ye tebligat gÃ¶nderildiÄŸi bildirilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelinin ifade vermeye gitmediÄŸi ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonraki ifadesinde de suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸi belirtildi.

BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda hukuki tahlilin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, BeÅŸtaÅŸ'Ä±n sÃ¶ylem ve eylemlerinin, bulunmuÅŸ olduÄŸu konum, toplumun geniÅŸ halk kitlelerini PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n emir ve talimatlarÄ± doÄŸrultusunda yÃ¶nlendirme kabiliyeti gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak, bir bÃ¼tÃ¼n olarak silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi ÅŸeklinde nitelendirildiÄŸi kaydedildi.

Ä°STENÄ°LEN CEZA

Ä°ddianamede, HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", 6-8 Ekim olaylarÄ±nda "suÃ§ iÅŸlemeye tahrik" ve "2911 SayÄ±lÄ± Yasaya Muhalefet" suÃ§larÄ±ndan 8,5 yÄ±ldan 23 yÄ±la kadar hapis ve mahkumiyeti halinde TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len hak yoksunluklarÄ±na hÃ¼kmedilmesine karar verilmesi isteniyor.