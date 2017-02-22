HDP'li vekil BeÅŸtaÅŸ'a 23 yÄ±la kadar hapis istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda 3 ayrÄ± suÃ§tan 23 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin anayasada deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan milletvekillerinin dosyalarÄ±nÄ±n incelenmesi sÃ¼rÃ¼yor.
Bu kapsamda DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 66 sayfalÄ±k iddianame, 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ä°ddianamede, Anayasa'nÄ±n 83. maddesi uyarÄ±nca BeÅŸtaÅŸ'Ä±n eylemlerine iliÅŸkin yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 fezlekenin TBMM'ye sunulmak Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne "Yasama DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶nderildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
6718 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun 1. maddesi ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±na eklenen geÃ§ici 20. madde gereÄŸince BeÅŸtaÅŸ'Ä±n fezlekelerde yer alan eylemlerine iliÅŸkin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, soruÅŸturma dosyalarÄ±nÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vasÄ±tasÄ±yla gereÄŸinin takdir ve ifasÄ± bakÄ±mÄ±ndan DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.
Ä°ddianamede, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar Ã¶ncesi HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinden, "Åžu anda toplantÄ± halinde olan HDP MYK'dan halklarÄ±mÄ±za acil Ã§aÄŸrÄ±, Kobani'de durum son derece kritiktir. IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ve AKP iktidarÄ±nÄ±n Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek Ã¼zere halklarÄ±mÄ±zÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya ve sokaÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olanlara destek vermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±lan mesaja yer verildi.
Ã‡aÄŸrÄ± sonrasÄ± 6-8 Ekim'deki sokak olaylarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yaralandÄ±ÄŸÄ±, Ã§ok sayÄ±da kamu ve Ã¶zel bina ile araÃ§larÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hatÄ±rlatÄ±lan iddianamede, BeÅŸtaÅŸ'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± HDP Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ã¼yeleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Ä°ddianamede, bÃ¶yle bir Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r yaÅŸanan olaylar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda HDP yetkilileri tarafÄ±ndan bilindiÄŸi, Ã§aÄŸrÄ± ile bu sonuÃ§larÄ±n meydana gelmesinin aÃ§Ä±kÃ§a amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±, teÅŸvik edildiÄŸi ve kasÄ±tlÄ± olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
DiyarbakÄ±r'da 13 EylÃ¼l 2015'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± doÄŸrultusunda BeÅŸtaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu grubun, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bulunan Sur ilÃ§esine girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, emniyet gÃ¶revlilerince toplanan kalabalÄ±ÄŸa, "daÄŸÄ±lÄ±n" ihtarÄ±nda bulunulmasÄ±na raÄŸmen grubun daÄŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, bu suretle BeÅŸtaÅŸ'Ä±n, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek" ve daÄŸÄ±lÄ±n ihtarÄ±na raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan ve ÅŸiddet kullanan grup iÃ§erisinde yer almak suretiyle Ã¼zerine atÄ±lÄ±, "2911 sayÄ±lÄ± yasaya muhalefet etmek" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±.
BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik olarak Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Ã§aÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± dÃ¼zenlenerek TBMM'ye tebligat gÃ¶nderildiÄŸi bildirilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelinin ifade vermeye gitmediÄŸi ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonraki ifadesinde de suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸi belirtildi.
BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda hukuki tahlilin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, BeÅŸtaÅŸ'Ä±n sÃ¶ylem ve eylemlerinin, bulunmuÅŸ olduÄŸu konum, toplumun geniÅŸ halk kitlelerini PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n emir ve talimatlarÄ± doÄŸrultusunda yÃ¶nlendirme kabiliyeti gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak, bir bÃ¼tÃ¼n olarak silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi ÅŸeklinde nitelendirildiÄŸi kaydedildi.
Ä°STENÄ°LEN CEZA
Ä°ddianamede, HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", 6-8 Ekim olaylarÄ±nda "suÃ§ iÅŸlemeye tahrik" ve "2911 SayÄ±lÄ± Yasaya Muhalefet" suÃ§larÄ±ndan 8,5 yÄ±ldan 23 yÄ±la kadar hapis ve mahkumiyeti halinde TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len hak yoksunluklarÄ±na hÃ¼kmedilmesine karar verilmesi isteniyor.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP ile ortak kampanya hakkÄ±nda, "ProgramlarÄ± AK Parti olarak biz ayrÄ± yapacaÄŸÄ±z, onlar ayrÄ± yapacaklar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin olarak, "MayÄ±s ayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KarabÃ¼k'teki FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±nda, 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamelerden 108'i kabul edildi. Ä°ddianamesi kabul edilenler arasÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi Ahmet Ã–ksÃ¼z de bulunuyor
Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve Hassa ilÃ§elerine gelen Suriyeli ailelerin 0-59 aylÄ±k Ã§ocuklarÄ±na kÄ±zamÄ±k, kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k, kabakulak ve hepatit B aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, yabancÄ±lara getirilen konut alÄ±mÄ±ndaki KDV istisnasÄ±na iliÅŸkin, "Bu imkandan ilk baÅŸta yararlansa bile bir yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde bu konutu elinde tutmasÄ± gerekecek" dedi
Etiyopya'daki HabeÅŸ KralÄ± NecaÅŸi'ye ve 15 sahabeye ait tÃ¼rben alanÄ±na TÄ°KA tarafÄ±ndan aÅŸevi ve Ã§ok amaÃ§lÄ± salon inÅŸa edildi
MHP'li muhaliflerden Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, yeni bir parti kurma niyetlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP Adana Milletvekili BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda 3 ayrÄ± suÃ§tan 23 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
BaÄŸcÄ±lar Belediyesi ile Kosova'nÄ±n Ä°pek ÅŸehri arasÄ±nda kardeÅŸ ÅŸehir protokolÃ¼ imzalandÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± kalktÄ±. ArtÄ±k kadÄ±n subay ve astsubaylar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takarak Ã§alÄ±ÅŸabilecek.
AyvacÄ±k ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek isteyen 51 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yÄ±llardÄ±r avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Orhan Erdemli, yakalandÄ±
HDP AÄŸrÄ± Milletvekili TaÅŸdemir, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda verilen bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n vekilliÄŸi meÅŸruiyetini saray ittifaklarÄ±ndan almadÄ±, onunla da kaybetmeyecektir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "Åžu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Sadece cumhurbaÅŸkanÄ±-baÅŸbakan kavgalarÄ± dahi sistemi sorgulamak iÃ§in yeterlidir" dedi
TSK destekli Ã–SO birlikleri Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§e merkezinde ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itimlerin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyecek bir rehber hazÄ±rlamayÄ± planlÄ±yor